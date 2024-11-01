Después de Epstein

La publicación de los archivos y documentos del caso Epstein fue, durante años, el Santo Grial de una pequeña horda de conspiranoicos de la derecha americana. Tras una larga batalla política, una inusual coalición de republicanos de extrema derecha adictos a las teorías de la conspiración, un puñado de conservadores con principios y un partido demócrata encantado de meterle el dedo en el ojo al que había sido el mejor amigo de Epstein, Donald J. Trump forzaron al departamento de justicia a publicar todo lo que tenían sobre el caso.