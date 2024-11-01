edición general
Después de Epstein

Después de Epstein

La publicación de los archivos y documentos del caso Epstein fue, durante años, el Santo Grial de una pequeña horda de conspiranoicos de la derecha americana. Tras una larga batalla política, una inusual coalición de republicanos de extrema derecha adictos a las teorías de la conspiración, un puñado de conservadores con principios y un partido demócrata encantado de meterle el dedo en el ojo al que había sido el mejor amigo de Epstein, Donald J. Trump forzaron al departamento de justicia a publicar todo lo que tenían sobre el caso.

Jon Ossoff probablemente sea el primer político demócrata en haber usado el término "the Epstein class", pero antes de él se le había escuchado ya a comentaristas como Kyle Kulinski.
