Despierta tras una cirugía hablando español con fluidez sin saber casi nada del idioma
Al paciente le diagnosticaron el Síndrome del Idioma Extranjero (SIE), una enfermedad muy rara con alrededor de 100 casos diagnosticados desde 1907.
españa
sie
#7
Pixmac
Mejor que se marche de Estados Unidos. Sabiendo español o simplemente poniendo acento latino en Estados Unidos puede tener problemas. Que no diga que no le han avisado.
1
K
28
#3
Un_señor_de_Cuenca
*
Bueno, habrá que ver el "español" que dicen que habla. Como sea como el de Al Pacino en sus películas o como el del menda ese de Breaking Bad...
1
K
21
#4
pelagius
*
#3
lo que si existe es el sindrome del acento extranjero, en que los afectados hablan su lengua con lo que parece acento de otro idioma tras una cirugia o trauma
3
K
28
#5
Apotropeo
#4
te operan para alargarte el pene un palmo, y se te pone acento senegalés.
1
K
11
#2
elmakina
Pfff, clickbait del barato. Quien se crea esta chorrada tiene un problema serio.
1
K
18
#6
estemenda
*
No sé primo, he buscado
Síndrome del Idioma Extranjero (SIE)
en Google y sólo sales tú pidiendo perras.
es.wikipedia.org/wiki/Síndrome_del_acento_extranjero
0
K
12
#1
comadrejo
*
Los represores del agente naranja lo reportarán a los campos de concentración de Bukele por tamaño ofensa.
0
K
11
#8
Donald
a mi me pasa con el ingles cuando me bebo 6 whiskys
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
es.wikipedia.org/wiki/Síndrome_del_acento_extranjero