Los despidos en EEUU suben un 54% hasta noviembre y registran máximos desde 2020

La empresas estadounidenses ha anunciado un total de 1,17 millones de despidos durante los once primeros meses de 2025, cifra que supone un incremento del 54% respecto del dato del mismo periodo de 2024 y la más elevada acumulada en los once primeros meses del año desde 2020, según los datos recopilados por la consultora Challenger, Gray & Christmas. De hecho, la firma de análisis, cuyo informe mensual del mercado laboral estadounidense cobra especial relevancia ante la ausencia de estadísticas de empleo oficiales.

7 comentarios
Yorga77 #2 Yorga77
No preocuparos el Cheto pronto saldrá a decir que Forbes la fundaron comunistas, bolivarianos, wokes y que lleva años siendo poco exitosa no como el.
themarquesito #6 themarquesito *
Por eso la administración Trump no está publicando las estadísticas laborales (ni las de la evolución del PIB o la inflación)
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Hay que invadir Venezuela, pero ya!
smilo #7 smilo
Un par de guerras en forma de distracción y listo
#3 cocococo
A disfrutar de lo votado y lo abstenido.
meroespectador #4 meroespectador
El liberalismo va a llegaaaaar, hablemos del liberalismo carajo...
#5 z1018
Pues nada a utilizar el método "El Mundo" o el método "Cadena Cope" si la economía va mal de ir que va bien o al revés como pasa en España
