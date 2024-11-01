edición general
Despidamos a Google Assistant una década después. Google ha empezado a borrar su código para dejar una única opción: Gemini

Gemini ha ido absorbiendo las funciones de Assistant, desde llamadas hasta rutinas y domótica. Ahora se da el paso final de una transición que comenzó en 2024 para reemplazar al asistente clásico. No es oficial pero como si lo fuese: el fin de Google Assistant o el Asistente de Google clásico, está programado. Un análisis de la última versión de la app de Google para Android realizado por Android Authority ha revelado su adiós casi definitivo.

etiquetas: fin de , google , assistant , una decada , unica opción , gemini
Nos estan metiendo la IA a la fuerza.
#1 bueno en realidad, el Google Assistant ya era IA. Solo que más simple.
#2 Es como Alexa.
