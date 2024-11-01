·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7671
clics
Descubren cómo retrasar el alzhéimer de una forma muy sencilla tras estudiar a 300 personas durante 14 años
6140
clics
El ‘Plan Feijóo’ que ya existía: Puente se mofa del líder del PP con un zasca viral
6055
clics
Las arañas de las cuevas del azufre construyen una ciudad arácnida y la telaraña más grande jamás vista (Eng)
5006
clics
El despido de los putos genios
4386
clics
Por qué a los autores nos importa mayormente un carajo la piratería de libros
más votadas
583
Cargos y afines al PP emprenden una campaña de acoso a las víctimas de la dana por redes sociales
447
Antón Losada le descubre una "tercera opción" al novio de Ayuso tras el "o me voy o me suicido": "Alberto, no estás solo"
549
Díaz-Ayuso inyecta millones de euros en el Grupo Quirón desde que gobierna
349
Debate en Malas Lenguas: "Los consejeros del PP de Sanidad son empleados de la Sanidad Privada"
373
"No queda casi nada en pie": la BBC entra a Gaza por primera vez desde el fin de la ofensiva de Israel en el territorio palestino
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
34
clics
Este envío podría ser
duplicada
Asegúrate
antes de menear
Despedido por preguntar (en la UE)
Periodista italiano despedido por preguntar, por atreverse a comparar la invasión de Rusia en Ucrania con el Genocidio "israelí" en Gaza.
|
etiquetas
:
libertad prensa
,
unión europea
,
israel
,
rusia
,
gaza
,
ucrania
10
2
10
K
19
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
10
K
19
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
MasterChof
*
Relacionada:
Un periodista italiano, despedido por preguntar en Bruselas si Israel debía hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza
www.eldiario.es/internacional/periodista-italiano-despedido-preguntar-
1
K
24
#3
myuser
#1
#2
lo va a contratar diario red los solidarios
1
K
13
#4
oceanon3d
#3
Cualquier medio que se dedique ha hacer periodismo no esté dirigido por bastardos deberían ser su puerta más lógica
Le toca esperar mucho
0
K
9
#5
traviesvs_maximvs
Como está Cubazuela del Norte amigos!
1
K
23
#6
Cincocuatrotres
Es la constatación de lo que pasa con nuestra libertad de información, si dices lo que quieren que digas puedes decirlo, quizás también podrás decir lo contrario de lo quieren que digas, pero solo una vez, Mercadona te espera al día siguiente. Si tragas trabajas , si no tragas Mercadona, así es nuestra libertad de informacion
1
K
21
#2
Quel
*
¡Menuda barbarie! ¿¡Echar a un periodista por hacer preguntas que incomodan a los poderosos!? Pero como es eso posible. Si hicieran algo parecido en España se iban a entera... Oh, wait ...
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Un periodista italiano, despedido por preguntar en Bruselas si Israel debía hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza
www.eldiario.es/internacional/periodista-italiano-despedido-preguntar-
Le toca esperar mucho