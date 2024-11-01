edición general
Despedido por preguntar (en la UE)

Periodista italiano despedido por preguntar, por atreverse a comparar la invasión de Rusia en Ucrania con el Genocidio "israelí" en Gaza.

MasterChof #1 MasterChof *
#3 myuser
#1 #2 lo va a contratar diario red los solidarios
1 K 13
oceanon3d #4 oceanon3d
#3 Cualquier medio que se dedique ha hacer periodismo no esté dirigido por bastardos deberían ser su puerta más lógica

Le toca esperar mucho
0 K 9
traviesvs_maximvs #5 traviesvs_maximvs
Como está Cubazuela del Norte amigos!
1 K 23
#6 Cincocuatrotres
Es la constatación de lo que pasa con nuestra libertad de información, si dices lo que quieren que digas puedes decirlo, quizás también podrás decir lo contrario de lo quieren que digas, pero solo una vez, Mercadona te espera al día siguiente. Si tragas trabajas , si no tragas Mercadona, así es nuestra libertad de informacion
1 K 21
Quel #2 Quel *
¡Menuda barbarie! ¿¡Echar a un periodista por hacer preguntas que incomodan a los poderosos!? Pero como es eso posible. Si hicieran algo parecido en España se iban a entera... Oh, wait ...
:shit:
0 K 7

