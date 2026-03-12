edición general
Despedido por poner el «Cara al sol» en el local de comida rápida donde trabajaba: el TSJA lo considera improcedente y deben indemnizarlo

Un cliente grabó el episodio con su teléfono móvil y lo subió posteriormente a redes sociales. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado que el despido de un trabajador de un local de Burger King de Oviedo, tras hacer sonar el himno falangista «Cara al sol» en el establecimiento mientras estaba de servicio, fue improcedente. La decisión obliga a la empresa a optar entre readmitir al empleado o abonarle una indemnización de 1.435,36 euros, además de los salarios de tramitación si se produjera la readmisión.

Rogue #4 Rogue
En España, Burger King paga generalmente entre 3 € y 6 € por hora para puestos base como dependiente, cocinero o repartidor.
Todo un sueldazo para un franquista.
7 K 102
#6 kkculopis
#4 Y encima quiere que no se lo suban
2 K 34
ewok #2 ewok
La justicia es igual para todos. Fijo que ese juez habría dicho lo mismo si hubiera puesto "La internacional". :roll:
1 K 25
#5 Cuchifrito
#2 Noticia sensacionalista, lo declaran improcedente por haber establecido un tiempo demasiado corto para las alegaciones, nada más.
2 K 28
elgranpilaf #7 elgranpilaf
Cara al sol... los lunes
0 K 11
Nube_Gris #3 Nube_Gris
youtu.be/-aUUoSWzLxg?si=kFISUcE0O3jxiNJa

Si se hubiese actuado de la misma manera se hubiese conseguido el mismo efecto que en la película.
0 K 10
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Cara al paro

Pero no...
0 K 9

