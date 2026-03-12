Despedido por poner el «Cara al sol» en el local de comida rápida donde trabajaba: el TSJA lo considera improcedente y deben indemnizarlo

Un cliente grabó el episodio con su teléfono móvil y lo subió posteriormente a redes sociales. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado que el despido de un trabajador de un local de Burger King de Oviedo, tras hacer sonar el himno falangista «Cara al sol» en el establecimiento mientras estaba de servicio, fue improcedente. La decisión obliga a la empresa a optar entre readmitir al empleado o abonarle una indemnización de 1.435,36 euros, además de los salarios de tramitación si se produjera la readmisión.