Los desnudos falsos de Giorgia Meloni: la punta del iceberg del gran problema de la IA

Ayer, Giorgia Meloni publicó en X una foto suya generada por inteligencia artificial en la que solo llevaba lencería. La presidenta del Consejo de Ministros de Italia —que demandó a dos hombres por crear un vídeo pornográfico deepfake sobre ella en 2024— publicó la imagen para advertir a los demás sobre lo fácil que es ahora crear imágenes y vídeos perfectamente creíbles, y para instar a la gente a que no se crea nada de lo que ve sin haberlo verificado de forma exhaustiva. Al fin y al cabo, vivimos en el fin de la realidad.