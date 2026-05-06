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Los desnudos falsos de Giorgia Meloni: la punta del iceberg del gran problema de la IA

Los desnudos falsos de Giorgia Meloni: la punta del iceberg del gran problema de la IA

Ayer, Giorgia Meloni publicó en X una foto suya generada por inteligencia artificial en la que solo llevaba lencería. La presidenta del Consejo de Ministros de Italia —que demandó a dos hombres por crear un vídeo pornográfico deepfake sobre ella en 2024— publicó la imagen para advertir a los demás sobre lo fácil que es ahora crear imágenes y vídeos perfectamente creíbles, y para instar a la gente a que no se crea nada de lo que ve sin haberlo verificado de forma exhaustiva. Al fin y al cabo, vivimos en el fin de la realidad.

| etiquetas: giorgia , meloni , punta , iceberg , gran , problema , ia
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8 comentarios
3 0 0 K 36 actualidad
#1 woke *
Las mujeres debemos dejar atrás estas tonterías si queremos que nos tomen en serio.

"El fin de la realidad", qué absurdo.
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#7 Pitchford
Todos debíamos publicar en una web oficial una foto con nuestra cara y el cuerpo IA en pelotas que más nos guste. Así, luciendo el mejor palmito artificial, sin ningún defectillo que nos acompleje. En cuanto nos acostumbremos, adiós al morbo de estas imágenes irreales.
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Mltfrtk #5 Mltfrtk
Meloni sin IA  media
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#4 Suleiman
El problema es que esta desconfianza va en ambos sentidos, habrá personas que no se crean las alertas o noticias verídicas diciendo que es IA.
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Kyoko #3 Kyoko
Cuando mínimo se lo tomó con humor.
Meloni, que bromea diciendo que en la imagen falsa sale "mucho mejor" que ella misma, publicó la fotografía después de recibir un aluvión de quejas
Lo que hay que tener claro es que ahora ni de una foto o video te puedes fiar. Hemos pasado de la manipulación de las fotos estalinista, al photoshop, a la IA... Cada vez mas fácil...
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#6 detectordefalacias
Vah, ni se ven los melones de la Meloni, voto la noticia como Ascéticamente inerte.
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#8 bibubibu *
Me gusta esta frase "para instar a la gente a que no se crea nada de lo que ve sin haberlo verificado de forma exhaustiva. Al fin y al cabo, vivimos en el fin de la realidad.". Eso mismo ya lo llevamos viendo en el mundo real, todo es propaganda y no hay que creerse nada de nada de lo que te diga nadie.

Ahora se ha trasladado eso mismo a la red.
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menéame