Los desnudos falsos de Giorgia Meloni: la punta del iceberg del gran problema de la IA

Ayer, Giorgia Meloni publicó en X una foto suya generada por inteligencia artificial en la que solo llevaba lencería. La presidenta del Consejo de Ministros de Italia —que demandó a dos hombres por crear un vídeo pornográfico deepfake sobre ella en 2024— publicó la imagen para advertir a los demás sobre lo fácil que es ahora crear imágenes y vídeos perfectamente creíbles, y para instar a la gente a que no se crea nada de lo que ve sin haberlo verificado de forma exhaustiva. Al fin y al cabo, vivimos en el fin de la realidad.
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"El fin de la realidad", qué absurdo.
Meloni, que bromea diciendo que en la imagen falsa sale "mucho mejor" que ella misma, publicó la fotografía después de recibir un aluvión de quejas
Lo que hay que tener claro es que ahora ni de una foto o video te puedes fiar. Hemos pasado de la manipulación de las fotos estalinista, al photoshop, a la IA... Cada vez mas fácil...
Ahora se ha trasladado eso mismo a la red.