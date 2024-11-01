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Desmontando el mito de que con Franco se vivía mejor

Desmontando el mito de que con Franco se vivía mejor

De entrada, convendría empezar por lo básico, hacer memoria y recordar que durante la dictadura no hubo elecciones libres, ni libertad de prensa, ni de expresión, ni de asociación. La censura era estructural y la represión, sistemática. Miles de personas fueron encarceladas, ejecutadas o empujadas al exilio. Defender que durante la dictadura se vivía mejor exige, como mínimo, aceptar que vivir sin derechos fundamentales puede ser compatible con el bienestar, una premisa difícil de sostener en cualquier democracia.

| etiquetas: mito , desmontado , franco , vivia , mejor
15 6 0 K 184 CamisaParda
15 comentarios
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Comentarios destacados:      
kosako #2 kosako
A mí me deja locuelo que, en serio, haya que desmentirlo
9 K 127
JackNorte #3 JackNorte
#2 Intentar explicar historia a quien quiere mentir con intencionalidad sobre ella es un desperdicio de recursos
1 K 27
josde #5 josde
#2 Muchos lo piensan y hasta lo aseguran que se vivía mejor.
1 K 35
Autarca #13 Autarca *
#2 #5 es que han mirado los precios de la vivienda

Incluso en proporción a los salarios, era mucho más barata que ahora

Recordad, no hay época tan mala que no tenga algo bueno
0 K 11
Skiner #10 Skiner *
#2 No hay que desmontarlo, unos pocos vivian como dios.
La mayoría de la gente vivía claramente peor sometida a la dictadura, la miseria de la posguerra, leyes retrogadas...
0 K 7
capitan__nemo #1 capitan__nemo
Y puedes decir, habia gente que vivia mejor, pero esos y sus herederos hoy viven mucho mucho mejor.
7 K 91
#7 Grahml
Ah, ¿que hay que desmontarlo?
2 K 42
#4 Cincocuatrotres
Pues el PSOE parece que vivia bien con Franco, porque no existió como partido de la oposicion, comunistas un par de facciones, anarquistas, trosquistas, maoistas, pero el PSOE donde estuvo? Segun Tamames de vacaciones, nunca, nunca me encontré en alguna reunión con alguien del PSOE
2 K 32
#6 laruladelnorte
Se sobrevivía con miedo y mucha precariedad,solo vivian bien los afines al régimen,esos que tanto añoran esos tiempos pasados donde tenian el poder de explotar al proletariado.
1 K 25
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
Todo lo que pone la entradilla también es aplicable a Cuba.

Otro régimen de extremada placidez
1 K 24
#9 Juantxi
Es posible que en algunas cuestiones contra Franco se vivía también se viviera mejor. Por ejemplo se tenía la convicción de que el franquismo y el nacional-catolicismo desaparecerían algún día y para siempre, y ahora vemos que no ha sido así.
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#8 poxemita
Alguien viviría mejor con Franco, a mí se me ocurre el mismo Franco, que ya al final de su mandato empezó a estar jodido.
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maneu #15 maneu *
Fue una época de ignorate y patriótica autarquía que hasta bien entrados los alos cincuenta fue un pozo de inmundicia menos para familiares y muy acólitos, cuando ya Europa estaba muy recuperada de la segunda guerra mundial. Nos redimio el turismo y cuatro empresas que se montaron cuando el agua llegaba hasta el cuello en los sesenta. El franquismo es, parafraseando a alguno, un excremento. Algunos de los alcolitos que se enriquecieron entonces siguen ahora cortando el bacalao. Era tanta la…   » ver todo el comentario
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