10
meneos
68
clics
Desmontamos el bulo: Rafael Hernando (PP) acusa a Pedro Sánchez de usar “actores” en sus actos
Un tuit del diputado del PP se difunde masivamente en redes, aunque el análisis de las imágenes revela que pertenecen al mismo evento ...
etiquetas
pp
rafael hernando
pedro sánchez
bulo
vito quiles
8
2
0
104
actualidad
12 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
TheIpodHuman
Rafael Hernando, otro alcoholico como MAR y Tellado que entre copazo y copazo de whiskey tiene que soltar alguna burrada...
5
79
#10
xyria
#1
Hay que distinguir entre alcohólicos y borrachuzos, tanto Rafael Hernando, como MAR y Herman Tersch pertenecen a la segunda categoría.
0
10
#11
concentrado
#1
Si bebe tanto es normal que crea que usa actores, porque cada vez que lo ve piensa, si este tío no tiene hermanos gemelos ese que hay a su lado debe de ser un actor.
0
20
#4
Milmariposas
La indigencia intelectual de esta carroña humana es directamente proporcional a las miserias del partido al que pertenece.
4
54
#6
themarquesito
No tienen una sola idea propia: esto de los actores pagados lo decía Trump hace años sobre manifestantes y sobre asistentes a actos del Partido Demócrata
1
32
#2
Lamantua
El que faltaba. Otro cobrando paguita.
2
30
#5
Equidislate
*
El imbécil del Rafa si que es un actor, pero malísimo, aparte de un inútil, que le pagamos mucho por hacer como que trabaja y hasta eso lo hace mal.
2
30
#7
mcfgdbbn3
Da igual, lo importante es que la mentira se difunda más que la verdad.
1
21
#12
Pixmac
El PP no debería hablar de autobuses. Mis padres hace años formaban parte de una asociación de mayores y en algunas ocasiones les decían que iban de viaje y terminaban en un mitin del PP
Les decían que era un viaje a Santiago o algún lugar pero resultaba que, sin estar en el plan, la primera parada era el mitin.
En el caso de estas imágenes, parece claro que es el mismo lugar con unos segundos de diferencia. Las señoras prácticamente tienen la misma expresión en la cara y están en la misma posición. La diferencia es la posición de los móviles.
0
19
#3
Eltioletanias
Es que no hay personas de derechas que exijan que sus representantes actúen con un mínimo de ética de seriedad y de honestidad?
De verdad están todos dispuestos a tragar con esta basura?
Qué triste y qué lamentable
1
17
#8
obmultimedia
#3
ya lo dijo Feijóo no hace mucho " Mentir no es un delito".
1
18
#9
luckyy
Luego nos preguntamos que qué hace la izquierda!!! Pues defenderse de tanto gilipollas y esto ahoga el discurso que pudiera dar. A la derecha le molesta RTVE porque desmonta sus discursos mientras la acusan de mentir pero lo unico que hace es desmentir y ahí se agota todo.
0
9
