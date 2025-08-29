Desfase crítico en la vivienda: Valencia ganó 53.000 habitantes en 2024 y solo levantó 3.434 nuevas casas

El grave problema del acceso a la vivienda tiene muchas vertientes. Existen diferentes factores que explican el estrangulamiento actual del mercado, que ha propiciado el auge desmesurado de precios, que está expulsando a muchas personas de su derecho constitucional a un hogar. Una de estas aristas, que no la única, es la tensión entre oferta y demanda en las grandes ciudades de España, ya que en estos momentos se construye por debajo del crecimiento poblacional.
Esos mismos te dicen "Hay que construir mas" y luego no construyen ni PP, ni PSOE, ni Vox dice nada al respecto en Valencia de construir, que tampoco se puede construir mucho más, la ciudad no puede crecer segun el que diseñó el plan urbanístico, al sur l'albufera y al norte l'horta nord
Igualmente estamos en un punto que como socidad debemos desescalar el concentrarnos en grandes ciudades y fomentar el teletrabajo, empresas de servicios que contraten coworkings para que la gente pueda trabajar lejos de las grandes ciudades, etc