edición general
Desfase crítico en la vivienda: Valencia ganó 53.000 habitantes en 2024 y solo levantó 3.434 nuevas casas

El grave problema del acceso a la vivienda tiene muchas vertientes. Existen diferentes factores que explican el estrangulamiento actual del mercado, que ha propiciado el auge desmesurado de precios, que está expulsando a muchas personas de su derecho constitucional a un hogar. Una de estas aristas, que no la única, es la tensión entre oferta y demanda en las grandes ciudades de España, ya que en estos momentos se construye por debajo del crecimiento poblacional.

| etiquetas: valencia , vivienda
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
Planeadisimo todo esto, promocionaron la ciudad y dejaron de construir para subir los precios

Esos mismos te dicen "Hay que construir mas" y luego no construyen ni PP, ni PSOE, ni Vox dice nada al respecto en Valencia de construir, que tampoco se puede construir mucho más, la ciudad no puede crecer segun el que diseñó el plan urbanístico, al sur l'albufera y al norte l'horta nord
#1 alkalin
Lo interesante sería saber cuantos españoles forman ese 53.000 y cuantos expat.
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue *
#1 la mayoría. Las viviendas se las llevan americanos y alemanes, pero de estos inmigrantes que nos tiran de nuestros barrios nadie se queja, nadie dice nada y son los que suben los precios, acaparan el alquiler, los mayores rentistas de Madrid...

www.levante-emv.com/economia/2025/08/29/estadounidenses-alemanes-copan  media
#5 alkalin
#2 Siempre me ha parecido de un provincianismo extremo ver comentarios de expat en las RRSS y como los españoles les aplaudimos porqué nos valoren nuestro país sabiendo que es a costa de sacar a un español de su casa.
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#5 Mas que provincianismo es especulacion y fondos de inversion que son los que hacen pasta con esto
Dragstat #8 Dragstat
#1 seguramente pocos, la mayoría extranjeros con alto poder adquisitivo que pueden comprar o alquilar a precios demasiado altos para los españoles que no pueden competir . O extranjeros que vienen a trabajar en trabajos precarios, compartiendo piso entre unos cuantos para pagar el alquiler. Con estos tampoco pueden competir los españoles a no ser que hagan lo mismo y se metan 6 o 7 a malvivir en un mini piso.
#9 alkalin
#8 La realidad es que son muchos y el efecto que crean es que la inversión española se reduzca:

www.caixabankresearch.com/es/analisis-sectorial/inmobiliario/apetito-e
#3 ombresaco
valenciaplaza de acuerdo con el mantra "falta vivienda"?
#7 Review
Habría también que saber cuántos pisos están cerrados usados para la especulación o comprados por fondos buitres para usar de moneda.

Igualmente estamos en un punto que como socidad debemos desescalar el concentrarnos en grandes ciudades y fomentar el teletrabajo, empresas de servicios que contraten coworkings para que la gente pueda trabajar lejos de las grandes ciudades, etc
