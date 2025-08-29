Desfase crítico en la vivienda: Valencia ganó 53.000 habitantes en 2024 y solo levantó 3.434 nuevas casas

El grave problema del acceso a la vivienda tiene muchas vertientes. Existen diferentes factores que explican el estrangulamiento actual del mercado, que ha propiciado el auge desmesurado de precios, que está expulsando a muchas personas de su derecho constitucional a un hogar. Una de estas aristas, que no la única, es la tensión entre oferta y demanda en las grandes ciudades de España, ya que en estos momentos se construye por debajo del crecimiento poblacional.