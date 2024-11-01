Desembarcan 2.000 trabajadores chinos en España para poner en marcha la mayor gigafactoría del país

Un convenio especial “El proceso de selección se realizará en China, con perfiles altos y medios, desde operarios hasta directivos, todo en bloque, coordinado y documentado en origen”, decía el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. El delegado afirmó a principios que todo este proyecto tendrá un impacto positivo en todos los sentidos: “Lo normal será que vayamos en fases. Esto irá incrementándose. En el arranque necesitas gente que, bajándose del avión, sepa ya qué hacer en esa factoría más adelante”.