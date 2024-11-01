edición general
Desembarcan 2.000 trabajadores chinos en España para poner en marcha la mayor gigafactoría del país

Un convenio especial “El proceso de selección se realizará en China, con perfiles altos y medios, desde operarios hasta directivos, todo en bloque, coordinado y documentado en origen”, decía el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. El delegado afirmó a principios que todo este proyecto tendrá un impacto positivo en todos los sentidos: “Lo normal será que vayamos en fases. Esto irá incrementándose. En el arranque necesitas gente que, bajándose del avión, sepa ya qué hacer en esa factoría más adelante”.

Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
Y mientras tanto, el Estado subvencionando a lo grande no ya solo el sector en general, sino a esta empresa en particular "porque crea empleo"...

no se puede ser más monguers.
platypu #5 platypu
creando empleo, como tiene que ser
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Se vienen buenos bares y restaurantes
#3 DatosOMientes
#1 Y control de plagas :troll:.
#8 concentrado
#1 Ojito que estos son de los que te montan un puente en una noche. Igual somos nosotros los que les tenemos que montar un bar con muchos rollitos de primavera.
#2 Review
Veo que la industria china viene para dar trabajo a los españoles :roll:
#4 tpm1
#2 Encima, cuando esté construida seguro que será mayormente robotizada.
#10 Marisadoro
Titular alternativo:

"Ha comenzado la construcción de la mayor fábrica de baterías de España"
#11 Luiskelele
El caso es no estar contento con nada NUNCA. Aunque venga la mayor empresa del mundo de baterías para coches eléctricos y haya elegido un pueblucho de fuera de Madrid para montar una fábrica gigante.

Pues nada, que lo paralicen y se pongan a plantar huertas, aunque seguro que en ese caso muchos se quejarían de que no hay industria en la zona y volveríamos a la rueda.
#12 omega7767
y se traerán todo lo necesario para vivir, poco gastarán aqui
mmpulido #9 mmpulido
Oeee, soy español, español, español... ¿Qué quiere que le ponga?
#7 Borgiano
Hasta "una ciudad de 1.300 habitantes" he leído
