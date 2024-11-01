Descubren los túneles de la red hidráulica que impulsó la industria azucarera del antiguo Imperio Mameluco

Un sistema de túneles tallados en la toba del Nahal ‘Amal, datado en los siglos XIV y XV, evidencia el uso de agua salobre para generar energía mecánica, redefiniendo el paisaje industrial medieval del valle de Bet She’an. A diferencia de los acueductos abiertos, comunes en el periodo romano y bizantino, esta red es subterránea, adaptación crucial a las particulares condiciones geológicas del valle y a la naturaleza salina de los manantiales locales, cuyo caudal era estable pero no apto para el consumo o el riego extensivo.