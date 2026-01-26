·
Descubren un nuevo método para hacer la fusión nuclear 1.000 millones de veces más eficiente
El uso de láseres de baja frecuencia aumentan drásticamente la probabilidad de fusión nuclear al permitir que los núcleos atraviesen barreras energéticas mediante un proceso cuántico inesperado
fusión
ciencia
2 comentarios
#1
ElPerroDeLosCinco
Un pasito más en el arduo camino hacia la fusión nuclear práctica. De todas formas, el principal escollo no es la eficiencia, sino el manejo de la ingente cantidad de energía que se genera y el deterioro de los sistemas de contención. Y al paso que avanzan las energías renovables, a lo mejor la fusión nunca llega a ser rentable.
1
K
16
#2
HeilHynkel
*
A ver .. que estos de El confidencial se viene arriba en seguida.
Si nos vamos a su propio enlace pone:
Theoretical
study of laser-enhanced nuclear fusion reactions
Que puede ser interesante y apuntar por el buen camino ... pero si es teórico es que todavía no lo han podido probar y eso no es "
descubrir un numero método
" Que ojalá sea verdad pero pongamos los pies en la tierra.
1
K
20
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
