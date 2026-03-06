Descubren el "interruptor" cerebral de la imaginación: sin él, el ojo mental se apaga

Investigadores del Mass General Brigham (Harvard), publicados en Cortex, identificaron un nodo en el giro fusiforme que actúa como el centro de la imaginación visual. Cuando se daña —por ictus o traumatismo— la persona puede recordar hechos pero no visualizarlos: es la afantasía adquirida. El estudio abre vías a la estimulación magnética transcraneal y plantea una pregunta filosófica incómoda: ¿cuánto de lo que llamamos "conciencia" depende de un puñado de neuronas en el lóbulo temporal?