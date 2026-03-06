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Descubren el "interruptor" cerebral de la imaginación: sin él, el ojo mental se apaga

Descubren el "interruptor" cerebral de la imaginación: sin él, el ojo mental se apaga

Investigadores del Mass General Brigham (Harvard), publicados en Cortex, identificaron un nodo en el giro fusiforme que actúa como el centro de la imaginación visual. Cuando se daña —por ictus o traumatismo— la persona puede recordar hechos pero no visualizarlos: es la afantasía adquirida. El estudio abre vías a la estimulación magnética transcraneal y plantea una pregunta filosófica incómoda: ¿cuánto de lo que llamamos "conciencia" depende de un puñado de neuronas en el lóbulo temporal?

| etiquetas: neurociencia , imaginacion , afantasia , giro-fusiforme , cerebro
6 1 0 K 85 ciencia
4 comentarios
6 1 0 K 85 ciencia
MateriaNegra #1 MateriaNegra
Hay personas que llevan toda la vida intentando explicar que cuando cierran los ojos no ven absolutamente nada. Ni la cara de su madre. Ni el mar. Ni un simple cuadrado rojo. Y durante décadas se les respondió con incredulidad o con el silencio incómodo de quien no sabe qué decir. Ahora sabemos que hay un nodo en el giro fusiforme que actúa literalmente como un interruptor: si se daña, el monitor interno se apaga aunque el resto del sistema funcione. Lo fascinante y lo perturbador a la vez es que ese "yo que imagina" que damos por universal, por definitoriamente humano, depende de un puñado de neuronas en el lóbulo temporal. Somos más frágiles, y más extraordinarios, de lo que creemos.
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#2 cocococo
Yo recuerdo hechos pasados, pero no los visualizo. ¿Cómo vas a ver cosas que sucedieron en el pasado? Ves lo que estás viendo ahora mismo con tus ojos. En realidad el mundo no es tal como nosotros lo vemos sino como el cerebro te indica que estás viendo. Hay ondas electromagnéticas, fotones, ondas sonoras... los ojos, oídos, nariz, tacto, la lengua, capta esas cosas y le envía señales eléctricas que el cerebro interpreta.

Ves lo que ves ahora. Si ves lo recuerdas entonces supongo que tendrás un problema esquisofrénico o algo así, no sé. Si ves cosas que no existen la cosa está mal y si además esas cosas que ves y que no existen te hablan, entonces estás bien jodido, ya solo te falta registrarte en Menéame.
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#4 dapi24
#2 El mecanismo es el mismo que ver en sueños.

Cuando soñamos, o algunas personas en hipnosis. lo que imaginamos mediante lamino de la mente, que es de lo que habla el artículo, integran lo que emerge en la consciencia como si fuera lo que están viendo por los circuitos de la visión sin que se de un proceso de diferenciación.

En un estado de vigilia también se ve con el ojo de la mente, pero ese contenido mental no se interpreta como la realidad, aunque tenga connotaciones visuales.
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#3 rystan
#2 Hay dos clases de personas, las que recuerdan con imágenes y las que no. Los de una clase no se imaginan que la otra clase existe y se creen que hablan con metáforas.
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menéame