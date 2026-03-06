Descubren el "interruptor" cerebral de la imaginación: sin él, el ojo mental se apaga

Investigadores del Mass General Brigham (Harvard), publicados en Cortex, identificaron un nodo en el giro fusiforme que actúa como el centro de la imaginación visual. Cuando se daña —por ictus o traumatismo— la persona puede recordar hechos pero no visualizarlos: es la afantasía adquirida. El estudio abre vías a la estimulación magnética transcraneal y plantea una pregunta filosófica incómoda: ¿cuánto de lo que llamamos "conciencia" depende de un puñado de neuronas en el lóbulo temporal?
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Ves lo que ves ahora. Si ves lo recuerdas entonces supongo que tendrás un problema esquisofrénico o algo así, no sé. Si ves cosas que no existen la cosa está mal y si además esas cosas que ves y que no existen te hablan, entonces estás bien jodido, ya solo te falta registrarte en Menéame.
Cuando soñamos, o algunas personas en hipnosis. lo que imaginamos mediante lamino de la mente, que es de lo que habla el artículo, integran lo que emerge en la consciencia como si fuera lo que están viendo por los circuitos de la visión sin que se de un proceso de diferenciación.
En un estado de vigilia también se ve con el ojo de la mente, pero ese contenido mental no se interpreta como la realidad, aunque tenga connotaciones visuales.