Descubren en Canadá un megadepósito de 329 millones de toneladas de litio con IA satelital

Un descubrimiento tecnológico y geológico acaba de sacudir al sector energético, un sistema de exploración impulsado por inteligencia artificial (IA) y respaldado por satélites identificó lo que podría convertirse en uno de los depósitos de litio más grandes de Norteamérica. El hallazgo, reportado por Interesting Engineering, despertó el interés internacional en un recurso clave para la transición energética. La compañía australiana Fleet Space Technologies confirmó que su plataforma de exploración detectó una enorme concentración de litio...

mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Cuidado que Trump aún puede darse cuenta que el cártel de la droga de Venezuela, igual es manejado desde Toronto.
1 K 31
#2 MPR
329 millones de toneladas de litio con IA satelital

Vaya mezcla de componentes más rara. :roll:
1 K 16
suppiluliuma #1 suppiluliuma *
Vaya. Vamos a pasar de "no hay litio para tanto coche" a "no hay coche para tanto litio". :shit:
1 K 15

