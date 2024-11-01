Descubren en Canadá un megadepósito de 329 millones de toneladas de litio con IA satelital

Un descubrimiento tecnológico y geológico acaba de sacudir al sector energético, un sistema de exploración impulsado por inteligencia artificial (IA) y respaldado por satélites identificó lo que podría convertirse en uno de los depósitos de litio más grandes de Norteamérica. El hallazgo, reportado por Interesting Engineering, despertó el interés internacional en un recurso clave para la transición energética. La compañía australiana Fleet Space Technologies confirmó que su plataforma de exploración detectó una enorme concentración de litio...