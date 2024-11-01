Descubren la araña “Pink Floyd”: caza presas 6 veces más grandes que ella y vive en las paredes

Un equipo internacional de investigadores sudamericanos ha descubierto una nueva especie de araña tejedora de grietas que, además de ser un diminuto depredador urbano, lleva un nombre que rinde homenaje a la mítica banda británica Pink Floyd. Se trata de la Pikelinia floydmuraria, una araña de apenas 3 a 4 milímetros de longitud que habita en las paredes de edificios y que resulta ser una eficaz controladora natural de plagas domésticas.
