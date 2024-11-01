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Pink Floyd: la araña rockera descubierta en Colombia

Pink Floyd: la araña rockera descubierta en Colombia

Un hallazgo sorprendente en el corazón de Colombia: Pikelinia floydmuraria es una nueva especie de araña bautizada en honor a la legendaria banda británica Pink Floyd. Si alguna vez caminas por las calles de alguna ciudad de Tolima o Quindío, en Colombia, podrías pasar junto a una de las nuevas estrellas del rock del mundo animal. No llena estadios, mide apenas unos 4 milímetros y le gusta vivir en las grietas de las paredes, pero su nombre ya está dando la vuelta al mundo, es la Pikelinia floydmuraria, que por su simpatía te puede curar de la

| etiquetas: colombia.descubierta , araña , rockera
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2 comentarios
2 1 0 K 45 cultura
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Another bug in the wall.
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Me asombro de la cultura humanística de los taxónomos. Tengo un amigo gay en mi equipo que nos regala flores de papiroflexia antes de las reuniones del consejo rector. Yo le he puesto el nombre científico de Caliploa salvatori , que significa la bellamente plegada por Salva, que es el compañero que nos obsequia.
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menéame