Pink Floyd: la araña rockera descubierta en Colombia

Un hallazgo sorprendente en el corazón de Colombia: Pikelinia floydmuraria es una nueva especie de araña bautizada en honor a la legendaria banda británica Pink Floyd. Si alguna vez caminas por las calles de alguna ciudad de Tolima o Quindío, en Colombia, podrías pasar junto a una de las nuevas estrellas del rock del mundo animal. No llena estadios, mide apenas unos 4 milímetros y le gusta vivir en las grietas de las paredes, pero su nombre ya está dando la vuelta al mundo, es la Pikelinia floydmuraria, que por su simpatía te puede curar de la