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Descubierta en España una nueva especie de araña diminuta

Descubierta en España una nueva especie de araña diminuta  

El investigador Laraño nos habla de la nueva especie de araña descubierta en España, que es más pequeña que la punta de un lápiz (3 milímetros de tamaño). Su nombre es Cryptodrassus michaeli.

| etiquetas: araña , españa , pequeñita , diminuta
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2 comentarios
3 2 0 K 109 Arañas
BastardWolf #1 BastardWolf
Ayayayayay!!!
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ronko #2 ronko
Cryptodrassus, se holdea en la tela de araña.
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