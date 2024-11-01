edición general
El desconocido rancho de los horrores de Epstein: sospechan que hay dos menores enterradas

En este lugar remoto de Nuevo México se investiga otra de las brutalidades de este caso. Allí podrían encontrarse los cuerpos de dos niñas presuntamente estranguladas durante una violación. El mensaje aseguraba que las niñas habrían muerto "por estrangulamiento durante sexo violento y fetichista" y ofrecía, a cambio de un bitcoin, vídeos presuntamente grabados en la vivienda de Epstein. El destinatario aseguró que reenvió el correo al FBI de inmediato. Un informe de 2021 del propio FBI, también incluido en la nueva tanda de documentos

12 comentarios
themarquesito
Por si alguien tiene curiosidad, dejo aquí la ubicación de Zorro Ranch en Google Maps. Es un lugar muy remoto.
maps.app.goo.gl/bobxSFeBJEgb8rJr6
Supercinexin
#3 Lo mismo que la isla. Ya puedes gritar todo lo que quieras ahí, que no te oye nadie. Y pegar tiros y lo que quieras.
DotorMaster
Esto ya es casi tan grave como lo de Begoña Gómez.
Supercinexin
#4 Tampoco nos pasemos. Epstein ya tiene bastante con lo suyo como para exagerar las acusaciones con las monstruosidades que ha cometido Begoña.
GanaderiaCuantica
Anuncio ideal con la noticia:  media
garnok
#7 la publi en meneame es de "chef kiss"
antesdarle
“No es demasiado tarde para llevar a cabo una investigación verdaderamente exhaustiva.” Contando que muchos ya habrán estirado la pata. Igualmente está bien que salgan todos sus nombres y las barbaridades que cometieron. Que sus descendientes sepan qué clase de monstruo tuvieron en casa
Mark_
Me creo absolutamente todo lo que le atribuyan a ese trozo de mierda. Espero que sufriera al morir.
AGlC
#2 Si te sirve de consuelo, desde el primer intento de suicidio fallido, Epstein dijo que lo iban a suicidar. Fueron poco más de dos semanas, pero debió de pasar en vela cada noche en su celda, sabiendo que una de esas noches se iba a suicidar.
Tumbadito
"a cambio de un Bitcoin"

Ya no solo estamos presenciando la obra macabra de unos hijos de puta.

Comenzamos a presenciar la participación deplorable de los buitres de siempre, los que no quieren justicia, quieren dinero
Karayazgz
Pero con todo lo que está saliendo, ¿cómo es posible que el Risketo no esté en una prisión con dos negros empapados en crack jugando al medievo con su culo?
geburah
Con esto pasará como con el 11S, con evidencia escandalosa de una ataque de falsa bandera, que han ido estirando hasta que la gente se ha ido olvidando.

Con esto va a pasar lo mismo, pasará el tiempo y la gente lo normalizará.

Y la sociedad como siempre se centrara en los detalles escabrosos o morbosos.

Cuando el problema de gordo es gordísimo, y va más allá de EEUU.
