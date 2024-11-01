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¿Por qué desaparecieron los miles de negros y mulatos que poblaron Granada?
Desde su origen, cuántos eran, los mercados donde se vendían, el precio, sus descendientes, dónde vivían, o su nula presencia en obras artísticas o hasta sus propias cofradías.
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WcPC
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Las "olas invasoras" de áfrica no fueron del norte de Europa y no desplazaban/asesinaban a la población local ni buscaban activamente la prohibición de que se mezclaran las distintas personas por algo tan arbitrario como la pigmentación de la piel y si eso ocurre, a la larga, la pigmentación se homogeniza.
Igual que con los esclavos que dejaron de ser esclavos en el Imperio Español.
Antes si, un esclavo se le podía impedir que se reprodujera, pero luego...
Si el % de la población es…
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Igual que con los esclavos que dejaron de ser esclavos en el Imperio Español.
Antes si, un esclavo se le podía impedir que se reprodujera, pero luego...
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