Derrota en Ucrania, Paz en Gaza, significa guerra en Irán

Es probable que esta vez Estados Unidos contenga a Israel hasta que un ataque coincida con acontecimientos en el Mar de China Meridional. En este contexto, un futuro ataque contra Irán debe ser visto por lo que es: el disparo de apertura de la guerra contra China, el todo o nada.
| etiquetas: guerra de ucrania , genocidio de gaza , guerra en irán
Ya no hablo de Geopolítica, hablo del bien de la especie humana.
El Tío Sam está tan desquiciado que si le seguimos siguiendo el juego, vamos a acabar todos muy muy mal.
Una marioneta sin moral ni alma humana que solo repite las consignas de los sociópatas que le mandan.
No concibo una vida más triste.
Puedes mirarte al espejo aún, o hasta a ti empiezas a darte asco?
Por qué yo no podría, sabiendo que apoyo a unos genocidas mientras llevan a cabo su exterminio.
De verdad vas a contar que las decenas de miles de niños asesinados por el ejercito de Israel eran de Hamás?
Defenderias que se hubiera bombardeado el País Vasco por qué había terroristas también?
.
No te dejes liar, que si Europa anda acojonada buscando como armarse hasta los dientes para defenderse de Rusia, no será porque tienen ganas de hacer recortes sociales para ver protestas en las calles, sino porque el enemigo realmente está ganando.