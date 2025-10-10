edición general
Derrota en Ucrania, Paz en Gaza, significa guerra en Irán

Es probable que esta vez Estados Unidos contenga a Israel hasta que un ataque coincida con acontecimientos en el Mar de China Meridional. En este contexto, un futuro ataque contra Irán debe ser visto por lo que es: el disparo de apertura de la guerra contra China, el todo o nada.

Aergon #2 Aergon
La guerra es el principal negocio de usa. Si ya está en medio de un declive imparable no puedo imaginarme que sería de ellos sin estas guerras.
Machakasaurio #7 Machakasaurio
#2 y por eso hay que cortar lazos, y dejar que se maten entre ellos.
Ya no hablo de Geopolítica, hablo del bien de la especie humana.
El Tío Sam está tan desquiciado que si le seguimos siguiendo el juego, vamos a acabar todos muy muy mal.
#4 guuilesmiz
GENOCIDIO pausado. Porque la idea de los genocidas es terminarlo. Espero el pueblo Palestino pueda echar a esos colonos ocupantes en algún momento.
Supercinexin #5 Supercinexin
Excelente análisis como siempre en este medio.
Machakasaurio #6 Machakasaurio
por qué eres un sionista que está encantado con el genocidio que los fanáticos religiosos locos de Israel está llevando a cabo.
Una marioneta sin moral ni alma humana que solo repite las consignas de los sociópatas que le mandan.
No concibo una vida más triste.
Puedes mirarte al espejo aún, o hasta a ti empiezas a darte asco?
Por qué yo no podría, sabiendo que apoyo a unos genocidas mientras llevan a cabo su exterminio.
De verdad vas a contar que las decenas de miles de niños asesinados por el ejercito de Israel eran de Hamás?
Defenderias que se hubiera bombardeado el País Vasco por qué había terroristas también?
Mauro_Nacho #11 Mauro_Nacho
Una guerra contra de EE.UU. conta China e Irán es una guerra que no puede ganar y puede llevarnos a un holocausto nuclear.
#10 Jodere *
Sin olvidarse de Siria que también lo quieren los asesinos israelitas.
#9 elvagopop *
Ya lo dijo Pedro Navaja matón de esquina: Quien a hierro mata a hierro termina
.
alcama #1 alcama
Derrota de Hamás, diría yo
#3 pozz *
Derrota en Ucrania?¿? Pero si es Rusia la que esta siendo humillada en Ucrania. Que los drones ucranianos vuelen a placer en la Rusia profunda, destruyendo todo tipo de objetivos economicos y militares, van mas de 35 ataques a refinerias en los ultimos meses... es una absoluta humillacion de lo que durante años se nos vendio como superpotencia militar y nuclear, una Rusia incapaz de avanzar en el frente, pese a los intentos de las masivas oleadas suicidas en carritos de golf y motitos que vemos…   » ver todo el comentario
Connect #8 Connect *
#3 Pero chico.... ¿cuántos ataques a refinerías te han contado en estos dos años de guerra? ¿Cuántos eran un golpe mortal infligido a Rusia? Que un dron caiga en unas instalaciones de la refinería cuenta como impacto, y es verdad. Pero otra cosa es que haya caido en un aparcamiento, derribado una valla o que haya impactado en un edificio de oficinas. Es muy raro (aunque ha pasado) que impacte directamente en las instalaciones de refinado.

No te dejes liar, que si Europa anda acojonada buscando como armarse hasta los dientes para defenderse de Rusia, no será porque tienen ganas de hacer recortes sociales para ver protestas en las calles, sino porque el enemigo realmente está ganando.
