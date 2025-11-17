·
Derivan a un laboratorio privado las citologías acumuladas en anatomía patológica del Materno de Málaga
Csif ha reclamado por escrito explicaciones sobre un contrato realizado sin publicidad ni transparencia para externalizar el análisis de más de 500 muestras.
actualidad
#1
pepel
Esto es un cachondeo; Sevilla, Huelva, Granada, Málaga,,,
PP, ya sólo os falta vuestra casa.
#2
sotillo
Parece que hay mucha más mierda de la que están dispuestos a admitir ¿A qué se han dedicado los que venían a arreglar el sistema?
PP, ya sólo os falta vuestra casa.