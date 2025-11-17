edición general
12 meneos
10 clics
Derivan a un laboratorio privado las citologías acumuladas en anatomía patológica del Materno de Málaga

Derivan a un laboratorio privado las citologías acumuladas en anatomía patológica del Materno de Málaga

Csif ha reclamado por escrito explicaciones sobre un contrato realizado sin publicidad ni transparencia para externalizar el análisis de más de 500 muestras.

| etiquetas: deriva , laboratorio , privado , citologías , materno , málaga
10 2 0 K 101 actualidad
2 comentarios
10 2 0 K 101 actualidad
pepel #1 pepel
Esto es un cachondeo; Sevilla, Huelva, Granada, Málaga,,,
PP, ya sólo os falta vuestra casa.
2 K 48
sotillo #2 sotillo
Parece que hay mucha más mierda de la que están dispuestos a admitir ¿A qué se han dedicado los que venían a arreglar el sistema?
2 K 39

menéame