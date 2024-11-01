La deriva autoritaria del bloque atlántico: Estados Unidos, Europa y la normalización del nuevo fascismo

La política occidental y la estadounidense especialmente ha mostrado reiteradamente cómo la apariencia democrática puede coexistir con la concentración de poder en manos de una oligarquía que no necesita elecciones para imponer su agenda. La Unión Europea es la alumna aventajada porque actuando de engranaje subordinado ha construido una tecnocracia capaz de imponer políticas económicas, fiscales y sociales sin control democrático efectivo. La Comisión, el Eurogrupo y el Banco Central Europeo concentran poderes de hecho mientras los...