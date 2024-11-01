edición general
La deriva autoritaria del bloque atlántico: Estados Unidos, Europa y la normalización del nuevo fascismo

La política occidental y la estadounidense especialmente ha mostrado reiteradamente cómo la apariencia democrática puede coexistir con la concentración de poder en manos de una oligarquía que no necesita elecciones para imponer su agenda. La Unión Europea es la alumna aventajada porque actuando de engranaje subordinado ha construido una tecnocracia capaz de imponer políticas económicas, fiscales y sociales sin control democrático efectivo. La Comisión, el Eurogrupo y el Banco Central Europeo concentran poderes de hecho mientras los...

La Comisión, el Eurogrupo y el Banco Central Europeo no son instituciones democráticas ni sus decisiones tienen que esperar la aprobación del parlamento europeo ni están controladas por éste. es.wikipedia.org/wiki/Déficit_democrático_en_la_Unión_Europea
Esta es la normalización del fascismo.

Un tío que se rodea de países a los que él mismo denomina "agujeros de mierda", previo pago de la tasa obligatoria para pertenecer al exclusivo grupo de países shithole.

Gran éxito de la derecha, bravo.  media
#3

Un tío que se rodea de países a los que él mismo denomina "agujeros de mierda", previo pago de la tasa obligatoria para pertenecer al exclusivo grupo de países shithole.

Hay que reconocer que hasta Hitler y Stalin eran más diplomáticos con sus aliados.
Me parece gracioso. Nuevo fascismo? Creo que no van por ahí los tiros. Es el mismo de siempre.
Fancismo
"se han promocionados a determinados candidatos pro-europeos, se ha presionado sobre partidos disidentes, se han fomentado “revoluciones de colores” como en Georgia, se aplica cuando es necesario represión política contra los candidatos “rebeldes” y en casos extremos aparece la mano negra del sicario político intentando asesinar, casi lo consigue, al primer ministro eslovaco Robert Fico en mayo del 2024 porque su oposición a la guerra en Ucrania era pública y notoria."

Apoyo a…   » ver todo el comentario
