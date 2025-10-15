La 'derechita valiente' se sube al tractor: Nolasco invita a Azcón a cometer un delito ecológico

El portavoz de Vox y exvicepresidente de Aragón pública un vídeo en sus redes sociales con música melodramática e imágenes de inundaciones y lanza otro órdago al presidente Azcón para aprobarle los presupuestos de 2026. Vox sigue tensando la cuerda en Aragón y poniéndole obstáculos al Gobierno del Partido Popular. La última 'hazaña' la firma el portavoz de la ultraderecha en las Cortes de Aragón y exvicepresidente del Gobierno autonómico, Alejandro Nolasco, que ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que se sube a un tractor e invita al