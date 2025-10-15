edición general
9 meneos
99 clics
La 'derechita valiente' se sube al tractor: Nolasco invita a Azcón a cometer un delito ecológico

La 'derechita valiente' se sube al tractor: Nolasco invita a Azcón a cometer un delito ecológico

El portavoz de Vox y exvicepresidente de Aragón pública un vídeo en sus redes sociales con música melodramática e imágenes de inundaciones y lanza otro órdago al presidente Azcón para aprobarle los presupuestos de 2026. Vox sigue tensando la cuerda en Aragón y poniéndole obstáculos al Gobierno del Partido Popular. La última 'hazaña' la firma el portavoz de la ultraderecha en las Cortes de Aragón y exvicepresidente del Gobierno autonómico, Alejandro Nolasco, que ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que se sube a un tractor e invita al

| etiquetas: derechita , valiente , nolasco , vox , azcón , pp , aragón
7 2 1 K 90 politica
8 comentarios
7 2 1 K 90 politica
Cantro #5 Cantro
Qué gran idea. Limpiar los ríos para tener más agua en menos tiempo en una zona inundable
4 K 60
ipanies #7 ipanies
Es la forma habitual de tratar los temas de los cuñados fascistas. Soluciones simples a problemas complejos que nunca solucionan nada y empeoran las situaciones.
Los que quieran inútiles al mando de sus temas importantes que los contraten de gerentes de sus explotaciones o sus empresas pero, por favor, no coloquemos a inútiles a dirigir lo de todos!!!
1 K 26
vviccio #2 vviccio
Nox propone y el PP ejecuta. Así pasó con la DANA en Valencia, la sanidad en Andalucía, la prevención de incendios en Castilla y León, ...
2 K 22
cromax #1 cromax
No sabía si ponerlo en humor. Es tan esperpéntico que casi parece una broma.
Pero lo preocupante no es este mamarracho, sino que tiene los bastantes votos como para ser fuerza política. :palm:
1 K 17
camvalf #8 camvalf
El problema es que es tan tonto que se cree que es la solución real
0 K 11
#3 Leon_Bocanegra
Yo quiero ver el vídeo , tiene que ser un buen peliculón xD xD
0 K 10
AFA #6 AFA
Mientras más publicidad se les dé por estupideces como esta mejor para ellos. Se publica como una estupidez que es pero su publico lo ve como una azaña y, mientras más gente lo vea, peor.
0 K 9
Kmisetas #4 Kmisetas
Está dificil el premio de hoy a la panfletada del día.
0 K 7

menéame