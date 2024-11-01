La derecha mediática anuncia otro informe de la UCO contra Cerdán, pero calla ante el retraso con el del novio de Ayuso

La derecha mediática prepara el terreno para un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el que quedaría presunta constancia de que fue una persona clave para el amaño de obra pública desde el Ministerio de Transportes. Al mismo tiempo, completo silencio al respecto de la ausencia del informe sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que fue requerido por la Fiscalía Anticorrupción hace casi medio año