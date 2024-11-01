edición general
La derecha mediática anuncia otro informe de la UCO contra Cerdán, pero calla ante el retraso con el del novio de Ayuso

La derecha mediática prepara el terreno para un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el que quedaría presunta constancia de que fue una persona clave para el amaño de obra pública desde el Ministerio de Transportes. Al mismo tiempo, completo silencio al respecto de la ausencia del informe sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que fue requerido por la Fiscalía Anticorrupción hace casi medio año

Barney_77 #2 Barney_77
Y los del plural lloran ¿Por? ¿Porque sacan las basuras de sus amos y tardan más de seis meses en el del que les gustaría que sacasen?
3 K 25
Quel #3 Quel
#2 Respuesta corta; si.
Respuesta larga; siii.
2 K 31
pitercio #1 pitercio
La UCO se está coronando.
1 K 17
#4 ombresaco
no es la primera vez que lo digo, pero cada vez estoy más convencido que uno se define más por sus silencios que por sus palabras
1 K 16
obmultimedia #5 obmultimedia
"La derecha mediática anuncia otro informe de la UCO contra Cerdán" , pero como coño tienen acceso a esos informes?
Esto no seria revelacion de secretos?
1 K 16
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#5 Es que alguien de la UCO se los filtra seguramente.
0 K 20
obmultimedia #7 obmultimedia
#6 Pues eso deberia de ser un delito.
0 K 10

