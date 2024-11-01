El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU está planeando investigar los Chemtrails [ENG]

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., tiene previsto investigar el control del clima y el tiempo, y se espera que cree un grupo de trabajo que recomiende posibles medidas federales, según un antiguo funcionario de la agencia, un memorándum interno de la agencia obtenido por KFF Health News y un consultor que ayudó con el memorándum.
| etiquetas: política , chemstrail , conspiraciones
Tú explicas que no hay nada, pero no se lo creen, y lo quieren comprobar por sus propios medios, pero nadie tiene tantos medios, por lo que si sale que no hay nada, la respuesta será que no se ha buscado lo suficiente, o que los aviones chinos sueltan las estelas aprovechando los vientos para saber dónde van a caer, o cualquier otra excusa.
Además de que:
1. Si no se estudia, es que algo nos quieren ocultar
2. Si se estudia, pues algo habrá. Y cuando salga que no, pues algo nos quieren ocultar.