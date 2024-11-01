edición general
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU está planeando investigar los Chemtrails [ENG]

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., tiene previsto investigar el control del clima y el tiempo, y se espera que cree un grupo de trabajo que recomiende posibles medidas federales, según un antiguo funcionario de la agencia, un memorándum interno de la agencia obtenido por KFF Health News y un consultor que ayudó con el memorándum.

8 comentarios
Macadam #1 Macadam
Y a los reptilianos, que no se olviden de los reptilianos
Fraktal #3 Fraktal
#1 ¡Y los microchis de las kakunas, eso tampoco!
#4 ombresaco
#1 y la búsqueda del borde de la Tierra
#7 Toponotomalasuerte
#4 los gobiernos fascistas siempre dan pienso a los subnormales. O te crees de verdad que Hitler buscaba las reliquias por qué creía de verdad que tuviesen superpoderes?
#6 ombresaco
... el problema de estas cosas es que además de mentira, no sirve de nada, y los creyentes no van a dejar de serlo.

Tú explicas que no hay nada, pero no se lo creen, y lo quieren comprobar por sus propios medios, pero nadie tiene tantos medios, por lo que si sale que no hay nada, la respuesta será que no se ha buscado lo suficiente, o que los aviones chinos sueltan las estelas aprovechando los vientos para saber dónde van a caer, o cualquier otra excusa.

Además de que:
1. Si no se estudia, es que algo nos quieren ocultar
2. Si se estudia, pues algo habrá. Y cuando salga que no, pues algo nos quieren ocultar.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Kennedy va a pijo sacao xD
Mltfrtk #8 Mltfrtk
Jajajaja el pais de los subnormales xD xD xD
