El Departamento de Justicia liberará más de 47.000 archivos retenidos de Jeffrey Epstein antes de que termine la semana (ENG)

Los documentos, según se informa, incluyen acusaciones no verificadas de abuso sexual y conducta inapropiada tanto contra Jeffrey Epstein, quien fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de Manhattan en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual, como contra el presidente Donald Trump, que mantuvo una amistad con el financiero durante la década de 1990 y principios de los 2000.

NoEresTuSoyYo #1 NoEresTuSoyYo
Que más tiene que salir para que quiten a este tio de en medio.
Catapulta #4 Catapulta
Venga que siga la fiesta. Veré condenas cuando me haya muerto. Y solo tengo 11 años.
Deviance #2 Deviance
Que les pillen confesaos en Irán......
Serán la cortina de humo.

Y pagaremos todos.
#3 EDD88 *
#2 o a nosotros. Lo veo capa de presentarse en Rota para que se hablar de cualquier cosa que no sean los papeles
