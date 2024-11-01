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Departamento de Estado reduce 80% la tarifa para renunciar a la ciudadanía de EEUU

Departamento de Estado reduce 80% la tarifa para renunciar a la ciudadanía de EEUU

Tras años de batallas jurídicas con varios grupos que representan a estadounidenses que quieren dejar de ser ciudadanos del país, el departamento publicó el viernes una norma final en el Federal Register —el diario oficial— que reduce el costo de 2.350 a 450 dólares.

| etiquetas: tarifa , ciudadanía , eeuu , renuncia , trump
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6 comentarios
7 2 0 K 117 actualidad
frankiegth #4 frankiegth *
Conozco el caso de una persona que por circunstancias de la vida tenía doble nacionalidad. Residiendo en otro país los americanos le exigian religiosamente declarar ingresos fuera, cada año tributar y pagarles impuestos. Ya en edad adulta le costó trabajo, salud, dinero y entrevistas poder finalmente deshacerse de la nacionalidad americana. A veces pienso que como ciudadanos los paises nos tratan como a un simple activo financiero; de que "en tiempos de guerra" para ciertos paises no se es más que simple y prescindible carne de cañon no tengo ninguna duda.
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josde #3 josde
#2 Eso es lo que dicen lo que hacen es gastárselo en sobres para ellos y sus incondicionales.
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josde #1 josde
Y habrá cola para darse de baja.
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 total, pagar impuestos para que se lo gasten en guerras.
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WcPC #6 WcPC *
EL dinero para el gasto del gobierno no procede de los impuestos.
No necesita los impuestos, eso es un "truco contable", es simplemente una excusa creada sobre los años 60s y basándose en cuando existía el patrón oro, para que la sociedad crea que le "debe algo" a los ricos que pagan impuestos.
Lo de pagar impuesto es simplemente para mantener el $ como moneda fuerte.
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#5 rystan
No sabía yo lo del coste por dejar de ser usano. La sorpresa es relativa, porque sí que es conocido lo de tener que pagar impuestos en USA aunque ya los pagues en otro país.

No me extraña que algunos se quieran salir de esa maravilla.
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menéame