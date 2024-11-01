Departamento de Estado reduce 80% la tarifa para renunciar a la ciudadanía de EEUU

Tras años de batallas jurídicas con varios grupos que representan a estadounidenses que quieren dejar de ser ciudadanos del país, el departamento publicó el viernes una norma final en el Federal Register —el diario oficial— que reduce el costo de 2.350 a 450 dólares.
| etiquetas: tarifa , ciudadanía , eeuu , renuncia , trump
No necesita los impuestos, eso es un "truco contable", es simplemente una excusa creada sobre los años 60s y basándose en cuando existía el patrón oro, para que la sociedad crea que le "debe algo" a los ricos que pagan impuestos.
Lo de pagar impuesto es simplemente para mantener el $ como moneda fuerte.
No me extraña que algunos se quieran salir de esa maravilla.