Denuncian una suelta de vaquillas en Solares con entrada gratuita y descuentos para niños, en contra de las recomendaciones de la ONU

La Fundación Franz Weber ha denunciado una suelta de vaquillas en Solares prevista para el 26 y 27 de junio, con promociones de acceso dirigidas a menores de edad, lo que "vulnera las advertencias realizadas por el Comité de los Derechos del Niño en 2018 y 2026". La convocatoria incluye el acceso gratuito de niños menores de cuatro años y un descuento de entrada para el rango de 4 a 12, con lo que, según la fundación, "podrán visualizar cualquier contexto de maltrato hacia los animales y las eventuales lesiones de las personas participantes".