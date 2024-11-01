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Denuncian una suelta de vaquillas en Solares con entrada gratuita y descuentos para niños, en contra de las recomendaciones de la ONU

Denuncian una suelta de vaquillas en Solares con entrada gratuita y descuentos para niños, en contra de las recomendaciones de la ONU

La Fundación Franz Weber ha denunciado una suelta de vaquillas en Solares prevista para el 26 y 27 de junio, con promociones de acceso dirigidas a menores de edad, lo que "vulnera las advertencias realizadas por el Comité de los Derechos del Niño en 2018 y 2026". La convocatoria incluye el acceso gratuito de niños menores de cuatro años y un descuento de entrada para el rango de 4 a 12, con lo que, según la fundación, "podrán visualizar cualquier contexto de maltrato hacia los animales y las eventuales lesiones de las personas participantes".

| etiquetas: vaquillas , solares , cantabria , niños , onu
7 2 0 K 136 Abuso_Animal
3 comentarios
7 2 0 K 136 Abuso_Animal
ahotsa #1 ahotsa *
abuso_animal, porque maltrato infantil no hay...
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Kantinero #3 Kantinero
Onde vas a comparar, vaquillas que van a beber agua, esto si que es cultura subvencionada como dios manda y no el cine de rojos
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Flogisto #2 Flogisto
El problema es que solo son eso, recomendaciones.
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