Denuncian «graves» retrasos en las pruebas del talón a recién nacidos del Hospital Materno de Málaga

CSIF asegura que alrededor de 200 muestras «no se habrían analizado a tiempo», mientras que el Regional admite «una incidencia puntual en la recepción de determinadas» extracciones de sangre y rechaza que exista «falta de control».
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Lo segundo es un hecho, q cada vez todo va peor y lo tercero es para sentirse cómodo echando la culpa de todo
No. Es la inmigracion.
Los retrasos cada vez son más generalizados, se tarda cada vez más en todo.
Cierto, la culpa es de Ayuso
Por cierto, Ayuso es responsable de un buen catálogo de desastres: los 7.291 muertos en residencias sin derivar a hospitales, el desmantelamiento de la atención primaria, la privatización a dedo y una capacidad intelectual que hace parecer a Mariano Rajoy un catedrático de Oxford. Pero, oh sorpresa, nada de eso lo causaron los inmigrantes tampoco.
Es un plan sin fisuras.
Espero sin duda que todos esos padres, lo hagan.