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Denuncian «graves» retrasos en las pruebas del talón a recién nacidos del Hospital Materno de Málaga

Denuncian «graves» retrasos en las pruebas del talón a recién nacidos del Hospital Materno de Málaga

CSIF asegura que alrededor de 200 muestras «no se habrían analizado a tiempo», mientras que el Regional admite «una incidencia puntual en la recepción de determinadas» extracciones de sangre y rechaza que exista «falta de control».

| etiquetas: denuncias , graves , retrasos , pruebas , talón , recién , nacidos , málaga
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10 comentarios
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Chinchorro #2 Chinchorro
Mayoría absoluta para Juanma!
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makinavaja #1 makinavaja
Qué bien funciona la sanidad en Andalucia!!!! Excelente gestión!!!! :-D :-D :-D
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Penetrator #10 Penetrator
#6 Si vives en Madrid sí, la culpa es de Ayuso.
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FunFrock #8 FunFrock
#7 en ningún momento he dicho q la culpa es de los Inmigrantes. La culpa es de quien permite la entrada sin control
Lo segundo es un hecho, q cada vez todo va peor y lo tercero es para sentirse cómodo echando la culpa de todo
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FunFrock #3 FunFrock
Hay q meter a 1 millón más de personas en el país, que se ve q no está suficientemente masificado
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#4 xaxipiruli
#3 Fascinante diagnóstico clínico. Resulta que el laboratorio del Materno de Málaga no procesa a tiempo las muestras de talón porque… hay inmigrantes en el país. No porque falte personal de laboratorio, ni porque la Junta lleve años recortando, ni por un fallo logístico concreto que la propia noticia describe.

No. Es la inmigracion. :wall:
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FunFrock #6 FunFrock
#4 ya bueno, en mi pueblo dan cotas cada vez con más tiempo
Los retrasos cada vez son más generalizados, se tarda cada vez más en todo.
Cierto, la culpa es de Ayuso
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#7 xaxipiruli
#6 Resumen de tu comentario: te señalan que estás culpando a la inmigración de un fallo concreto de un laboratorio andaluz, y respondes hablando de las citas en tu pueblo y soltando un "la culpa es de Ayuso" que nadie te ha pedido. Has conseguido cambiar de tema dos veces en tres líneas. Récord.
Por cierto, Ayuso es responsable de un buen catálogo de desastres: los 7.291 muertos en residencias sin derivar a hospitales, el desmantelamiento de la atención primaria, la privatización a dedo y una capacidad intelectual que hace parecer a Mariano Rajoy un catedrático de Oxford. Pero, oh sorpresa, nada de eso lo causaron los inmigrantes tampoco. :troll:
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mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata *
#3 yo creo que lo que sería más eficiente es votar masivamente a PP y VOX que sigan desmantelando la sanidad y forrando a sus amigos de la privada.

Es un plan sin fisuras.

Espero sin duda que todos esos padres, lo hagan.
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Penetrator #9 Penetrator
#3 Lo que hay que meter son más millones en sanidad, que salta a la vista que no está suficientemente financiada.
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menéame