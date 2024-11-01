Denuncian que el Ayuntamiento de La Adrada miente con la fecha de construcción del chalet del juez Peinado

El chalet que el juez Juan Carlos Peinado disfruta en el municipio de La Adrada (Ávila) sigue sin escapar a la polémica. El último episodio controvertido respecto del inmueble se sitúa en su año de construcción, concretamente en el que aparece en la ficha del Catastro. El documento indica que fue en 2022 cuando se terminó la construcción de la vivienda, lo cual choca frontalmente con los datos oficiales y de los que este periódico, así como otros medios de comunicación, se han hecho eco todo este tiempo.