Denuncia a su novio por malos tratos, okupa su casa y graba desde allí vídeos eróticos para OnlyFans

Tras la investigación, la jueza encargada del caso, titular del número 1 de Violencia de Género en Alcobendas,(Madrid) decretó su archivo el pasado 8 de abril. En el auto, la magistrada apunta "un posible ánimo espurio en la denuncia" porque días antes su ex pareja le había comunicado que debía irse de la finca donde se había instalado, propiedad del padre del hombre. Ella, según el auto de la jueza, se negó a irse y le hizo entonces a su ex pareja "reclamaciones económicas y de otras atenciones" que éste rechazó.