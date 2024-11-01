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Dentro del solitario mundo de los hombres gay de MAGA [EN]

Dentro del solitario mundo de los hombres gay de MAGA [EN]

Doane creció en una familia conservadora, no les ha revelado su homosexualidad por temor a que no lo acepten. Para él, votar por los republicanos es parte de su herencia. «Me dijeron: 'nunca votes a los demócratas, arruinarán el país, y es lo que hicieron, el presidente Trump está trabajando para arreglarlo todo». También cree que sus derechos están garantizados con Trump y aprueba su gestión: «voté por ese gran y hermoso muro porque estábamos siendo invadidos por inmigrantes ilegales». También aprueba las intervenciones en Irán y Venezuela.

| etiquetas: estados unidos , maga , gays , minoría
5 1 0 K 98 LGBT
4 comentarios
5 1 0 K 98 LGBT
antesdarle #2 antesdarle
“nunca votes a los demócratas, arruinarán el país” Y votaron a Trump, el chiste se cuenta solo xD el primer presidente quizá de su historia en lograr que la inmensa mayoría de aliados lo vean como un enemigo xD xD
3 K 39
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Lo único curioso es ver a los gays y trans defender a Irán.
Con sus curiosas carrozas del orgullo  media
2 K 20
#4 DotorMaster
#3 lo curioso es ver a los demócratas de toda la vida defender a genocidas
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DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
O nigas en vox o gays en el pp o cis en podemos...
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menéame