Doane creció en una familia conservadora, no les ha revelado su homosexualidad por temor a que no lo acepten. Para él, votar por los republicanos es parte de su herencia. «Me dijeron: 'nunca votes a los demócratas, arruinarán el país, y es lo que hicieron, el presidente Trump está trabajando para arreglarlo todo». También cree que sus derechos están garantizados con Trump y aprueba su gestión: «voté por ese gran y hermoso muro porque estábamos siendo invadidos por inmigrantes ilegales». También aprueba las intervenciones en Irán y Venezuela.