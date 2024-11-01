Demuestran que es posible que un ratón escuche una voz a partir de las vibraciones

Nadie esperaría que las vibraciones que ocurren al mover un mouse se puedan convertir en audio, pero al parecer, los ratones con una alta sensibilidad son capaces de captar un gran número de vibraciones, por mínimas que sean. Si se utiliza un software capaz de analizar y extraer estos datos, estos se pueden pasar a un programa de procesamiento de señales de audio digital, usar un filtro Wiener que elimina el ruido y enfatiza el resto de frecuencias.Una vez se ha filtrado, se pasa por un modelo de red neuronal que reconstruye el sonido.