La democracia en EE.UU. esta en serio peligro

Recordemos que en la elecciones a la presidencia de EE.UU. Donald Trump les prometió a los que si le votaban no tendrían que volver a la urnas porque lo dejaría todo bien atado muy bien arreglado para evitar las urnas. Este año el 3 de noviembre tocan las midterm y vemos en serio peligro, cada vez más evidente, la situación critica de la democracia estadounidense.

pepel #2 pepel *
EE.UU. nunca ha sido democracia. Quizá antes de ser EE.UU.
pingON #3 pingON
no, dónde está en peligro es en el resto del mundo .

Hay mucha gente con pasta gannnnnnnsa pagando todos los recursos posibles porque eliminar cualquier sistema legal que les impide ser más ricos, eso es todo. Las palabras clave son AVARICIA, INMUNIDAD, IMPUNIDAD

En EEUU está perdida, sólo pueden salir de ahí con una guerra civil o en el mejor de los casos con las elecciones midterm.
taSanás #1 taSanás
le llamamos democracia a cualquier cosa...
bioibon #4 bioibon *
Estados unidos es y ha sido una oligocracia y plutocracia. Nunca una democracia.

Y una de las pocas esperanzas que le queda al mundo para salir de la espiral de caos en la que está cayendo, es que estados unidos se desintegre rápidamente en una guerra civil. Lo mas rápida e intensa posible para evitar que en su caída se lleven al resto del planeta con ellos.
#5 malditopendejo
#4 pues.como la mayoría de las democracias "liberales".

Las élites casi nunca son políticas. Son los Amancios, los Florentinos, los Abelló.....la gente con pasta que pone, quita y decide.
