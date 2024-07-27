La democracia en EE.UU. esta en serio peligro

Recordemos que en la elecciones a la presidencia de EE.UU. Donald Trump les prometió a los que si le votaban no tendrían que volver a la urnas porque lo dejaría todo
bien atado muy bien arreglado para evitar las urnas. Este año el 3 de noviembre tocan las midterm y vemos en serio peligro, cada vez más evidente, la situación critica de la democracia estadounidense.
| etiquetas: democracia , trump , votar , votaciones , dictadura , elecciones , usa , eeuu
Hay mucha gente con pasta gannnnnnnsa pagando todos los recursos posibles porque eliminar cualquier sistema legal que les impide ser más ricos, eso es todo. Las palabras clave son AVARICIA, INMUNIDAD, IMPUNIDAD
En EEUU está perdida, sólo pueden salir de ahí con una guerra civil o en el mejor de los casos con las elecciones midterm.
Y una de las pocas esperanzas que le queda al mundo para salir de la espiral de caos en la que está cayendo, es que estados unidos se desintegre rápidamente en una guerra civil. Lo mas rápida e intensa posible para evitar que en su caída se lleven al resto del planeta con ellos.
Las élites casi nunca son políticas. Son los Amancios, los Florentinos, los Abelló.....la gente con pasta que pone, quita y decide.