Delcy Rodríguez podrá presidir Venezuela durante 90 días prorrogables con el plácet de Trump

La ausencia forzada de Nicolás Maduro tras su captura y arresto por parte de Estados Unidos con cargos por narcotráfico ha situado a Venezuela en un escenario constitucional y político inédito, marcado por la interinidad interna y una presión internacional creciente. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano, considerado permeable a los intereses del régimen, ha optado por calificar la situación como una falta "temporal" del presidente, lo que permite a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumir el mando de la república caribeña...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... de forma interina -con jura formal este lunes- sin obligación de convocar elecciones a la brevedad. El encaje jurídico le abre la puerta a gobernar durante meses, si bien su margen real de actuación dependerá en gran medida de un actor externo decisivo: Donald Trump, que este sábado, demostró la supremacía militar necesaria para condicionar la política del país latinoamericano desde Washington cuando estime necesario. El artículo 234 de la Constitución venezolana establece que, ante una

plutanasio #4 plutanasio
Ya sabemos quién era el topo. Ay Delcy, menuda Judas que eres xD xD xD
wata #2 wata
Pero que tontería... Estará mientras a los usanos les dé la gana.
oceanon3d #5 oceanon3d *
Para Vozpopuli ahora los chavistas ya no son golpistas malvados sino un gobierno fiel acatando su constitución a la que van a respetar a raja tabla ... otro caso de donde dije Diego ahora digo de un panfleto de derechas.

Que no panfletarios; que habeis hecho el ridículo junto con el PP y todas las derechas españolas. Es hora que lo asumáis de una puta vez.
Tarod #3 Tarod
Mientrás les envíe el petroleo todo ok
