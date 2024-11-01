Delcy Rodríguez podrá presidir Venezuela durante 90 días prorrogables con el plácet de Trump

La ausencia forzada de Nicolás Maduro tras su captura y arresto por parte de Estados Unidos con cargos por narcotráfico ha situado a Venezuela en un escenario constitucional y político inédito, marcado por la interinidad interna y una presión internacional creciente. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano, considerado permeable a los intereses del régimen, ha optado por calificar la situación como una falta "temporal" del presidente, lo que permite a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumir el mando de la república caribeña...