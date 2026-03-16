Delcy Rodríguez: “Podemos tener relaciones de respeto con EE.UU.”  

Estados Unidos izó su bandera en la Embajada en Caracas este sábado por primera vez en siete años, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Washington habló de una “nueva era” bilateral y de apoyar la estabilidad y la recuperación del país. Rodríguez afirmó que pueden tener "relaciones de respeto" con EE.UU.