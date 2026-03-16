Delcy Rodríguez: “Podemos tener relaciones de respeto con EE.UU.”  

Estados Unidos izó su bandera en la Embajada en Caracas este sábado por primera vez en siete años, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Washington habló de una “nueva era” bilateral y de apoyar la estabilidad y la recuperación del país. Rodríguez afirmó que pueden tener "relaciones de respeto" con EE.UU.
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Ahora saldrá algún "flojo" de la derechona hablando de la libertad de los venezolanos.
Dan por sentado que sus lectores son o muy imbéciles o muy mala gente. Yo creo que las dos cosas.
Y da igual que mande otro, que el respaldo a genocidas, los crímenes de guerra de EEUU y la prepotencia con la que consideran que todo lo que hay en este planeta será suyo si así lo desean, imposibilita a cualquiera mantener relaciones de respeto con este país.
No ser Podemos, ser Bocs quien tener esas relaciones
También Zazis de MNM: ¿Delcy Rodríguez? Um.... No me suena. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Venezuela se yergue orgullosa en desafío al imperialismo yanquiiiiiiiiiiiiiiiiii!