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Delcy Rodríguez: “Podemos tener relaciones de respeto con EE.UU.”

Delcy Rodríguez: “Podemos tener relaciones de respeto con EE.UU.”  

Estados Unidos izó su bandera en la Embajada en Caracas este sábado por primera vez en siete años, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Washington habló de una “nueva era” bilateral y de apoyar la estabilidad y la recuperación del país. Rodríguez afirmó que pueden tener "relaciones de respeto" con EE.UU.

| etiquetas: venezuela , delcy rodríguez , relaciones diplomáticas , ee.uu
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
oceanon3d #2 oceanon3d *
"No nos importa el dictador, solo que sea nuestro dictador"

Ahora saldrá algún "flojo" de la derechona hablando de la libertad de los venezolanos.
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ipanies #3 ipanies
#2 Les suda los huevos la libertad de nadie, lo que no pueden soportar es que los suyos, los de su ideología criminal, no estén controlando los recursos naturales por la gracia de dios.
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oceanon3d #9 oceanon3d
#3 El silencio de los medios de derechas es significativo ... antes Venezuela y su matraca cada día ¿y ahora? xD xD xD

Dan por sentado que sus lectores son o muy imbéciles o muy mala gente. Yo creo que las dos cosas.
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MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano *
#2 Están contentos, al final las actas las debía de tener Trump. xD
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Que lo disimule o se autoengañe como quiera, pero no, no puede mantener relaciones de respeto con quien traiciona a cualquiera con el que negocia, apoya genocidas, asesina pescadores con barcos de guerra o se divierte hundiendo barcos desarmados después de asesinar cerca de 200 niñas.

Y da igual que mande otro, que el respaldo a genocidas, los crímenes de guerra de EEUU y la prepotencia con la que consideran que todo lo que hay en este planeta será suyo si así lo desean, imposibilita a cualquiera mantener relaciones de respeto con este país.
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angelitoMagno #5 angelitoMagno
Venezuela pondría el respeto y Trump el te la meto.
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estemenda #10 estemenda *
"Podemos tener relaciones de respeto con EE.UU.”
No ser Podemos, ser Bocs quien tener esas relaciones :troll:
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Herrerii #7 Herrerii
Pobre María Corina Machado, al menos ya no tenemos a Ayuso día tras día hablando de Venezuela.
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#1 sliana
pero sigue siendo un cartel de la droga. le han quitado al cabecilla pero el resto de la organizacion sigue en el poder. hace un par de meses parecia super importante este detalle al punto de invadir un pais soberano.
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suppiluliuma #8 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Aaaaaaargh! ¡María Corina Machado me llena de furor! ¡Menuda pelele! ¡Lacaya arrastradaaaaaaaaaaaa!
También Zazis de MNM: ¿Delcy Rodríguez? Um.... No me suena. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Venezuela se yergue orgullosa en desafío al imperialismo yanquiiiiiiiiiiiiiiiiii!
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menéame