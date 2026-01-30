Delcy Rodríguez anuncia amnistía general y cierre del Helicoide #30Ene

Delcy Rodríguez informó este viernes 30 de enero la decisión de promover una Ley de Amnistía General. Este instrumento legal pretende cubrir un extenso periodo histórico, abarcando los eventos de violencia política que han sacudido a Venezuela desde el año 1999 hasta el presente. Durante su alocución, Rodríguez envió un mensaje a quienes han recibido medidas de libertad. Enfatizó la necesidad de evitar que prevalezcan sentimientos de «venganza, revancha o el odio» en esta nueva etapa política.