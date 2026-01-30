edición general
7 meneos
4 clics
Delcy Rodríguez anuncia una ley de amnistía general en Venezuela y la reconversión de El Helicoide en un "centro social"

Delcy Rodríguez anuncia una ley de amnistía general en Venezuela y la reconversión de El Helicoide en un "centro social"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una “ley de amnistía general”, una medida que podría beneficiar a cientos de presos políticos aún privados de su libertad en el país, y también la reconversión de la cárcel El Helicoide. “Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general”, dijo la presidenta encargada, y agregó que la medida regiría en casos “desde 1999 al presente”. Quedarían exceptuados de esta ley los procesados “por homicidios, tráfico de droga, corrupción y violación".

| etiquetas: venezuela , delcy , transición
7 0 1 K 79 politica
3 comentarios
7 0 1 K 79 politica
Pertinax #1 Pertinax *
Hasta en la guagua se siente el amol del apestoso pelfume de la canalla esta.

¿Por qué no lo hicieron hace un mes? O yendo más allá, ¿Por qué están encarcelados?

Monederos, cerrad el boquino, a vosotros no os estoy preguntando.
3 K 33
Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo
Esto es otro éxito de la mediación de Zetaparo, a ver, no pasó hasta que Trump se plantó en Caracas dejando al chavismo con el ojete como el ojal de una aguja, pero que no os cuenten milongas en la CNN, todo esto que ha pasado en menos de un mes gracias al expresidente socialista, espero que elpaís, elplural, eldiario, diario-red o público nos lo dejen claro.
PD.- Y ahora con la reconversión de Helicoide ¿dónde va a dar Juan Carlos Monedero las conferencias magistrales sobre derechos humanos?
1 K 30
#2 XXguiriXX
Uff y pensaba que todo seguiría igual.
0 K 13

menéame