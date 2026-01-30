Delcy Rodríguez anuncia una ley de amnistía general en Venezuela y la reconversión de El Helicoide en un "centro social"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una “ley de amnistía general”, una medida que podría beneficiar a cientos de presos políticos aún privados de su libertad en el país, y también la reconversión de la cárcel El Helicoide. “Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general”, dijo la presidenta encargada, y agregó que la medida regiría en casos “desde 1999 al presente”. Quedarían exceptuados de esta ley los procesados “por homicidios, tráfico de droga, corrupción y violación".