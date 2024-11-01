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Degradan a Javier Negre en su trabajo en EE.UU. y quien le sustituye es aún más vendehumo

Degradan a Javier Negre en su trabajo en EE.UU. y quien le sustituye es aún más vendehumo  

Analizamos el sorprendente descenso de Javier Negre dentro del proyecto mediático estadounidense Real America’s Voice en español, donde ha pasado de presentarse como presidente de la división hispana a un cargo mucho menor como responsable de programación. Mientras el propio Negre presumía de liderar un gran proyecto internacional vinculado al entorno de Trump y la CPAC, los datos de audiencia del canal muestran cifras mínimas y un impacto muy lejos del relato que venden. Pero lo más surrealista llega con su sustituto, Julio González...

| etiquetas: negre , trump , cpac , julio gonzález
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6 comentarios
5 1 0 K 66 politica
#6 cajadecartonmojada
¿En serio la empresa del tal Julio se llama ETS? xD xD
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wildseven23 #1 wildseven23
He estado por ponerla en ocio. Telita con el tal Julio González.
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Deviance #3 Deviance
#1 Voto + pero no entro a ver eso ni jarto de ...... porque interpreto que es para que se sepa
No entiendo quien puede hacer caso ya a esta gente .......
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wildseven23 #4 wildseven23
#3 Pues es para descojonarse vivo. Yo que pensaba que no podía haber nadie con más morro que Negre (Spanish Bandolero), y le ha quitado el puesto alguien que juega a su mismo juego pero de forma más bestia, ja, ja, ja.
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Deviance #5 Deviance
#4 Me has convencido, veo que son unas risas... a por ello, luego te cuento .... gracias.
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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues *
Si aun queda algún hispanohablante en eeuu que se trague la propaganda de trump y sus acólitos, se merece todo lo que le pueda pasar.
Lo que me sorprende es que aun busquen apoyo en ese sector de población, tras las actuaciones del ice.
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menéame