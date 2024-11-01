Degradan a Javier Negre en su trabajo en EE.UU. y quien le sustituye es aún más vendehumo  

Analizamos el sorprendente descenso de Javier Negre dentro del proyecto mediático estadounidense Real America’s Voice en español, donde ha pasado de presentarse como presidente de la división hispana a un cargo mucho menor como responsable de programación. Mientras el propio Negre presumía de liderar un gran proyecto internacional vinculado al entorno de Trump y la CPAC, los datos de audiencia del canal muestran cifras mínimas y un impacto muy lejos del relato que venden. Pero lo más surrealista llega con su sustituto, Julio González...