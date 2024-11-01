Defensa rebaja las marcas de las pruebas físicas para ser soldado: exige menos flexiones

Lo habitual era que en los procesos de selección se exigieran los niveles D o C. Eso significa que los hombres que aspiraban a convertirse en soldados o marineros tenían que hacer diez o trece flexiones, y las mujeres debían llegar a seis o a ocho, según fueran unidades más o menos exigentes en el aspecto físico. Las marcas ahora están por debajo del nivel C. Nueve flexiones para hombres son una menos que el nivel C (diez), pero una más que el B (ocho), y cinco para mujeres son las mismas que el nivel B (que no se solían utilizar), una menos...