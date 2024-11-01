edición general
4 meneos
19 clics
Defensa rebaja las marcas de las pruebas físicas para ser soldado: exige menos flexiones

Defensa rebaja las marcas de las pruebas físicas para ser soldado: exige menos flexiones

Lo habitual era que en los procesos de selección se exigieran los niveles D o C. Eso significa que los hombres que aspiraban a convertirse en soldados o marineros tenían que hacer diez o trece flexiones, y las mujeres debían llegar a seis o a ocho, según fueran unidades más o menos exigentes en el aspecto físico. Las marcas ahora están por debajo del nivel C. Nueve flexiones para hombres son una menos que el nivel C (diez), pero una más que el B (ocho), y cinco para mujeres son las mismas que el nivel B (que no se solían utilizar), una menos...

| etiquetas: ejercito , defensa
4 0 0 K 51 actualidad
8 comentarios
4 0 0 K 51 actualidad
pepel #2 pepel
Parece que se está quedando sin Fuerzas.
4 K 58
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
leer y escribir con muuuucha dificultad y ni 10 flexiones para ellos (9) ni 6 para ellas (5)... qué va a ser lo siguiente?
2 K 32
Ransa #3 Ransa
Cuando huele a guerra se ve que el personal no quiere apuntarse a soldado, como es natural.
0 K 10
Ransa #4 Ransa
Lo siguiente las levas
0 K 10
mperdut #5 mperdut
La siguiente será que acepten directamente a quien se presente.
0 K 10
#8 alhambre
#5 Y más tarde que vayan a buscarte a casa.
0 K 7
#7 Borgiano
Diez flexiones, vamos no me jodas
0 K 8
Solinvictus #6 Solinvictus
Porque las mentales ya las tienen en mínimos, bueno la policía nacional ni minimos
0 K 7

menéame