Defensa condecora al teniente coronel Balas por ser el primero de su promoción en el curso de Inteligencia

El Ministerio de Defensa ha concedido la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas Dávila tras finalizar como número uno de la primera edición del Curso de Altos Estudios de Inteligencia de la Defensa (CAEID). Entre las investigaciones más difíciles de las que ha formado parte se encuentran tramas de corrupción como Lezo (PP), Púnica (PP), ERES de Andalucía (PSOE) o Taula (PP). La operación Drake, que destapó la mayor operación de fraude de IVA en la compra-venta de hidrocarburos