Defensa cierra el año con una nueva inversión de más de 2.000 millones en capacidades

El Gobierno aprobó este martes, en el último Consejo de Ministros del año, un nuevo paquete de inversiones militares que supera los 2.000 millones de euros,1.040 millones para la adquisición de esos camiones,sin detallar cuántas unidades se comprarán, .....Por último, el Gobierno aportará otros cien millones de euros como "contribución voluntaria" a la OTAN y el compromiso de las naciones participantes de contribuir a la asistencia de la defensa de Ucrania, mediante el fortalecimiento de sus capacidades defensivas".
Fuente del Pais mejor explicada pero con muro:
"Sánchez anunció en noviembre, en una comparecencia conjunta con Volodímir Zelenski en La Moncloa, que España destinaría 817 millones en apoyo a Ucrania, incluidos 100 millones para la compra “urgente y acelerada” de armamento estadounidense".
