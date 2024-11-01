Dedicar una canción a las prostitutas: un experimento social [ITA]  

El 8 de marzo es el día en que se celebran los derechos de las mujeres. Pero muchísimas mujeres en el mundo no tienen ningún derecho y viven como esclavas. Según el Global Report on Trafficking in Persons 2014 de las Naciones Unidas, hay 21 millones de personas que son víctimas de trata o esclavitud. El 59% de las víctimas son prostitutas. Como homenaje a estas mujeres (y para recordar su situación), hemos pensado dedicarles 5 minutos en los que pudieran no pensar en el mal que sufren.
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www.youtube.com/watch?v=eBxzJ8GAxkU
No sé, pero hay algo aquí que no me acaba de cuadrar.
Los de marras.