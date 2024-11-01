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Dedicar una canción a las prostitutas: un experimento social [ITA]

Dedicar una canción a las prostitutas: un experimento social [ITA]  

El 8 de marzo es el día en que se celebran los derechos de las mujeres. Pero muchísimas mujeres en el mundo no tienen ningún derecho y viven como esclavas. Según el Global Report on Trafficking in Persons 2014 de las Naciones Unidas, hay 21 millones de personas que son víctimas de trata o esclavitud. El 59% de las víctimas son prostitutas. Como homenaje a estas mujeres (y para recordar su situación), hemos pensado dedicarles 5 minutos en los que pudieran no pensar en el mal que sufren.

| etiquetas: prostituta , prostitución , explotación , canción , trata , esclavitud
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6 comentarios
3 0 0 K 32 actualidad
Euripio #1 Euripio
Los Suaves ya dedicaron una canción a las prostitutas.
www.youtube.com/watch?v=eBxzJ8GAxkU
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mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
#1 Hay muchas, y la mayoría lamentables. De esas que dicen ´te quiero" si ven la cartera buena. Está bien una canción compasiva y esperanzadora. Por mucho que nos pongan publicidad que blanquea la prostitución en esta página.
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aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro
#1 Jaquin Sabina se las dedico todas xD
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#2 fzman
Lo que no entiendo es porque no rescatan a esas pobres mujeres víctimas de la trata, que tanto sufren. Encontrarlas es facilísimo, si los clientes pueden, imagínate ya la policía.

No sé, pero hay algo aquí que no me acaba de cuadrar.
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manoruito #5 manoruito
“Me llaman calle” Manu Chao
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Diosa de la noche.

Los de marras.
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menéame