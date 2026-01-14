Decretan el archivo del Caso Maruxaina al no poder identificar a los autores de los vídeos subidos a páginas porno

El Tribunal de Instancia de Viveiro ha decretado el archivo provisional de la causa en la que se investigaron las grabaciones a mujeres orinando en la fiesta de la Maruxaina, en San Cibrao. Decenas de asistentes [...] habían interpuesto denuncias tras ser grabadas orinando en la vía pública debido a la insuficiencia de baños públicos, en vídeos que fueron subidos posteriormente a varias páginas web pornográficas. De las diligencias no se desprenden indicios suficientes, considera la jueza, para imputar los hechos al único investigado.
| etiquetas: maruxaina , no identificación , autores , videos , páginas porno
De las diligencias no se desprenden indicios suficientes, considera la jueza, para imputar los hechos al único investigado, un hombre al que previamente se le tomó declaración como testigo. Se sospechaba de él al aparecer en las grabaciones un vehículo que había alquilado en el aeropuerto de A Coruña para asistir a la romería, «debajo del cual parece apreciarse en los vídeos uno de los posibles
… » ver todo el comentario
Sola y borracha quiero mear en casa, pero si no se puede...