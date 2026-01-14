edición general
Decretan el archivo del Caso Maruxaina al no poder identificar a los autores de los vídeos subidos a páginas porno

Decretan el archivo del Caso Maruxaina al no poder identificar a los autores de los vídeos subidos a páginas porno

El Tribunal de Instancia de Viveiro ha decretado el archivo provisional de la causa en la que se investigaron las grabaciones a mujeres orinando en la fiesta de la Maruxaina, en San Cibrao. Decenas de asistentes [...] habían interpuesto denuncias tras ser grabadas orinando en la vía pública debido a la insuficiencia de baños públicos, en vídeos que fueron subidos posteriormente a varias páginas web pornográficas. De las diligencias no se desprenden indicios suficientes, considera la jueza, para imputar los hechos al único investigado.

Andreham #2 Andreham
Pues que condenen al entorno.
3
santim123 #3 santim123
#2 A los vecinos de la calle esa toda meada de borrachos y borrachas.
2
Battlestar #5 Battlestar
#2 Bueno, si no él, alguien de su entorno con su conocimiento lo ha hecho :troll:
0
#10 EISev
#9 no, se sospechó de un testigo por el ángulo de la toma de imágenes y porque salía la matricula del coche que había alquilado. Pero no había indicios que que fuese el autor de las grabaciones
0
OCLuis #11 OCLuis *
#10 ¿Que grabaciones? Hablo de que se condenó a una persona sin tener la seguridad de quien fue el autor de los hechos... los hechos fueron la filtración de los correos del novio de la sra. muerte aceptando un trato.
0
Chinchorro #1 Chinchorro
Delito impune.
0
OCLuis #7 OCLuis
En el juicio al fiscal general la sentencia fue justo al contrario.
0
#8 EISev *
#7 en esa sentencia había un acusado y aquí no han identificado al autor de las grabaciones

De las diligencias no se desprenden indicios suficientes, considera la jueza, para imputar los hechos al único investigado, un hombre al que previamente se le tomó declaración como testigo. Se sospechaba de él al aparecer en las grabaciones un vehículo que había alquilado en el aeropuerto de A Coruña para asistir a la romería, «debajo del cual parece apreciarse en los vídeos uno de los posibles

…   » ver todo el comentario
0
OCLuis #9 OCLuis
#8 ¿Se llegó a identificar en la sentencia al autor de las filtraciones?
0
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Tampoco vamos a encerrarlas en la cárcel por mear en la calle no?

Sola y borracha quiero mear en casa, pero si no se puede...
0
Gry #6 Gry *
#4 Hubiera tenido coña que fueran a poner una denuncia porque alguien había subido a páginas porno videos de ellas meando en la calle y que las multasen por mear en la calle. :troll:
1

