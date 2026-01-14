Decretan el archivo del Caso Maruxaina al no poder identificar a los autores de los vídeos subidos a páginas porno

El Tribunal de Instancia de Viveiro ha decretado el archivo provisional de la causa en la que se investigaron las grabaciones a mujeres orinando en la fiesta de la Maruxaina, en San Cibrao. Decenas de asistentes [...] habían interpuesto denuncias tras ser grabadas orinando en la vía pública debido a la insuficiencia de baños públicos, en vídeos que fueron subidos posteriormente a varias páginas web pornográficas. De las diligencias no se desprenden indicios suficientes, considera la jueza, para imputar los hechos al único investigado.