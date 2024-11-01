edición general
Decrecimiento o ecofascismo: Trump agudiza la crisis ecológica con su reforzado imperialismo

El geólogo Antonio Aretxabala señala a Público que una sociedad que funcione al 100% con fuentes renovables de energía es incompatible con el capitalismo y, por tanto, con los modos de vida que conocemos.[...]Así, considera que solo existen dos vías en el largo plazo: "decrecimiento o ecofascismo". Y en esta bifurcación, Trump ya ha movido ficha.

#1 Dav3n *
Muy relacionada: www.meneame.net/story/aumenta-temor-creciente-dependencia-europa-impor

Y añado, donde ponga "Trump" podéis leer perfectamente "EEUU".

Trump es otro moñeco al servicio de la élite que financia las campañas.
