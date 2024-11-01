Decrecimiento o ecofascismo: Trump agudiza la crisis ecológica con su reforzado imperialismo

El geólogo Antonio Aretxabala señala a Público que una sociedad que funcione al 100% con fuentes renovables de energía es incompatible con el capitalismo y, por tanto, con los modos de vida que conocemos.[...]Así, considera que solo existen dos vías en el largo plazo: "decrecimiento o ecofascismo". Y en esta bifurcación, Trump ya ha movido ficha.