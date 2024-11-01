Decathlon abrió su primer local en Argentina: precios, productos y próximos destinos

Decathlon, la reconocida marca francesa de artículos deportivos, reabrió sus puertas en la Argentina tras más de dos décadas. Su primer local está ubicado en el Complejo Al Río de Vicente López, provincia de Buenos Aires, y cuenta con 3.000 metros cuadrados y una oferta de más de 5.000 productos para 65 disciplinas deportivas. La apertura forma parte de un plan de expansión regional, que prevé 20 locales en cinco años y una inversión total de USD 100 millones.