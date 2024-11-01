edición general
3 meneos
55 clics

¿Debatir con la derecha?  

Hablo con Yuste sobre si hay que debatir con la derecha y que motivos hay detrás ademas de mis debate con redpill y más.

| etiquetas: anuj , yuste , debate , derecha
2 1 1 K 23 politica
5 comentarios
2 1 1 K 23 politica
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
¿Pero qué clase de pregunta es esta? Por supuesto que hay que debatir con la derecha, es la única manera para poder salir de los dogmas y corregir opiniones alejadas de la realidad, tanto unos como otros, otra cosa es si hay que debatir con gente autoritarista y violenta, pero la palabra es una herramienta jodidamente útil para salir de la cueva de Platón y no andar a hostias.
1 K 20
#2 metalico_zgz
#1 Desgraciadamente es una pregunta pertinente. A este chico le han caído muchas críticas por sus debates.
0 K 10
#3 Empakus
Ojalá más como Anuj y menos como....
0 K 10
Quel #4 Quel
#3 ... medio menéame.
:troll:
1 K 17
#5 Empakus
#4 correcto!!!! :-D
0 K 10

menéame