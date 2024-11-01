·
3
meneos
55
clics
¿Debatir con la derecha?
Hablo con Yuste sobre si hay que debatir con la derecha y que motivos hay detrás ademas de mis debate con redpill y más.
|
etiquetas
:
anuj
,
yuste
,
debate
,
derecha
2
1
1
K
23
politica
5 comentarios
relacionadas
#1
ingenierodepalillos
¿Pero qué clase de pregunta es esta? Por supuesto que hay que debatir con la derecha, es la única manera para poder salir de los dogmas y corregir opiniones alejadas de la realidad, tanto unos como otros, otra cosa es si hay que debatir con gente autoritarista y violenta, pero la palabra es una herramienta jodidamente útil para salir de la cueva de Platón y no andar a hostias.
1
K
20
#2
metalico_zgz
#1
Desgraciadamente es una pregunta pertinente. A este chico le han caído muchas críticas por sus debates.
0
K
10
#3
Empakus
Ojalá más como Anuj y menos como....
0
K
10
#4
Quel
#3
... medio menéame.
1
K
17
#5
Empakus
#4
correcto!!!!
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
