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Debate tenso en Radio Nacional de España sobre vivienda
Tras la entrevista a la ministra de Vivienda, se ha producido un debate interesante sobre la crisis que hay ahora en nuestro país y la inacción del gobierno en esta materia.
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:
radio nacional de españa
,
vivienda
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debate
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#4
Dene
Es muy divertido ver como los tertulianos que dicen no defender la especulacion inmobiliaria siempre acaban defendiendo la especulacion inmobiliaria frente a un derecho constitucional
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#3
Casiopeo
Hay veces que Pablo me recuerda a aquel al que voté varias veces, esta es una de ellas.
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#1
poxemita
Que bueno sería que Pablo llegase al gobierno. Podría a todos los puntos sobre las ies.
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#2
MiguelDeUnamano
#1
De poco sirve llegar al gobierno si no tienes el respaldo suficiente en el parlamento, salvo que el concepto de "democracia" sea más parecido al de una dictadura y que estar en el gobierno asegure poder hacer y deshacer a su antojo.
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#6
aggelos
#1
seguro que no le hacen informes policiales falsos, ni van a la puerta de su casa durante año y medio un montón de colegas tuyos que les gusta mucho llamar al taxi aleatoriamente, ni tampoco que haya un degenerado que haga una escisión del partido apoyado por anal rosa y ferreras. Ah, y que el PSOE les ayude con todo esto gracias al maravilloso ministro de interior.
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#5
pirat
*
Vergonzoso.
Tampoco veo muchos idealistas demostrando con su ejemplo que es viable el alquiler justo de tu propiedad a quien sea, además de exquisitamente hacer todas las reparaciones y mantenimiento que el inquilino te exige...
Como alecciona don pablo desde la barrera.
La única opción es la promoción - que no necesariamente construcción - de vivienda pública en alquiler social.
En legislaturas de 4 años es burocráticamente imposible, no compensa y si además luego el votante va a apoyoyar a quienes le malvenden ese esfuerzo al fondo buitre de su hijo... pués así estamos, en un bucle suicida.
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Tampoco veo muchos idealistas demostrando con su ejemplo que es viable el alquiler justo de tu propiedad a quien sea, además de exquisitamente hacer todas las reparaciones y mantenimiento que el inquilino te exige...
Como alecciona don pablo desde la barrera.
La única opción es la promoción - que no necesariamente construcción - de vivienda pública en alquiler social.
En legislaturas de 4 años es burocráticamente imposible, no compensa y si además luego el votante va a apoyoyar a quienes le malvenden ese esfuerzo al fondo buitre de su hijo... pués así estamos, en un bucle suicida.