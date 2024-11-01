edición general
11 meneos
109 clics

Debate tenso en Radio Nacional de España sobre vivienda  

Tras la entrevista a la ministra de Vivienda, se ha producido un debate interesante sobre la crisis que hay ahora en nuestro país y la inacción del gobierno en esta materia.

| etiquetas: radio nacional de españa , vivienda , debate
9 2 0 K 124 politica
6 comentarios
9 2 0 K 124 politica
Dene #4 Dene
Es muy divertido ver como los tertulianos que dicen no defender la especulacion inmobiliaria siempre acaban defendiendo la especulacion inmobiliaria frente a un derecho constitucional
1 K 32
Casiopeo #3 Casiopeo
Hay veces que Pablo me recuerda a aquel al que voté varias veces, esta es una de ellas.
1 K 23
#1 poxemita
Que bueno sería que Pablo llegase al gobierno. Podría a todos los puntos sobre las ies.
0 K 10
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 De poco sirve llegar al gobierno si no tienes el respaldo suficiente en el parlamento, salvo que el concepto de "democracia" sea más parecido al de una dictadura y que estar en el gobierno asegure poder hacer y deshacer a su antojo.
0 K 16
aggelos #6 aggelos
#1 seguro que no le hacen informes policiales falsos, ni van a la puerta de su casa durante año y medio un montón de colegas tuyos que les gusta mucho llamar al taxi aleatoriamente, ni tampoco que haya un degenerado que haga una escisión del partido apoyado por anal rosa y ferreras. Ah, y que el PSOE les ayude con todo esto gracias al maravilloso ministro de interior.
0 K 10
#5 pirat *
Vergonzoso.
Tampoco veo muchos idealistas demostrando con su ejemplo que es viable el alquiler justo de tu propiedad a quien sea, además de exquisitamente hacer todas las reparaciones y mantenimiento que el inquilino te exige...
Como alecciona don pablo desde la barrera.

La única opción es la promoción - que no necesariamente construcción - de vivienda pública en alquiler social.
En legislaturas de 4 años es burocráticamente imposible, no compensa y si además luego el votante va a apoyoyar a quienes le malvenden ese esfuerzo al fondo buitre de su hijo... pués así estamos, en un bucle suicida.
0 K 9

menéame