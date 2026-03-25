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El debate | La necesidad de un ejército europeo

El debate | La necesidad de un ejército europeo

La idea de construir un ejército europeo lleva décadas sobrevolando la UE. Los crecientes conflictos geopolíticos de los últimos cuatro años y el abierto distanciamiento de Trump hacia Europa la han vuelto a poner sobre la mesa, pese a los obstáculos y a quienes la consideran falta de realismo. Para J. A. Núñez Villaverde hay que dar un salto político en esa dirección. M. A. Ballesteros Martín defiende acelerar la autonomía estratégica pese a las reticencias de los Estados a perder soberanía. (Visible en modo Lectura).

| etiquetas: ejército europeo , autonomía , ue , defensa
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8 comentarios
3 1 0 K 40 politica
cocolisto #6 cocolisto *
Todos estos de los debates cada vez más publicitados sobre ejércitos y otras guerras , que es una forma de extender el sentimiento de que no queda más remedio que abrazar el belicismo,no parten de una premisa básica. ¿cuantos de ellos, de sus hijos, familiares o amigos enviarían al frente de primera línea en las primeras hostilidades?. Porque amigo, esto no es una discusión sobre la naturaleza del sexo de los ángeles sino que grado de sufrimiento estas dispuesto a aportar.
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Con Hungría, Polonia y UK dentro? Sería tener al enemigo
0 K 20
#1 Pitchford
Confirman ambos que la cosa esta muy fea. A nivel de defensa convencional muy dificil. A nivel de disuasión nuclear poco menos que imposible.
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Gry #2 Gry
Hace falta un ejercito europeo pero si simplemente montan algo parecido a la OTAN, como una amalgama más o menos organizada de los ejércitos nacionales, eso no va a funcionar.
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ur_quan_master #4 ur_quan_master
#2 una OTAN sin EEUU y con labores exclusivamente defensivas debería funcionar.

Lo que no necesita Europa es ir a "proyectar si fuerza" a Madagascar.
2 K 42
#5 Dav3n
#2 No estoy de acuerdo, de nada sirve un ejército europeo sin reformular por completo el proyecto europeo.

Es que vamos, lo que nos faltaba es dar a la comisión europea, ese ente tan democrático, el control de un ejército cuando europa no tiene ni tan solo la cohesión fiscal más básica.

Europa hace aguas por todos lados y la culpa es de los políticos europeos por venderse a intereses extranjeros.

O se cambia eso o no durará mucho.

Es que solo hay que ver lo que es Alemania hoy día, con un ex-BlackRock de presidente defendiendo a capa y espada a Israel y poniendo el culo siempre que pueden a EEUU.
7 K 90
#7 chavi *
Empecemos por una unión política y una constitución.

Entre los que queramos. Los que digan no, que se queden fuera.
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Nube_Gris #8 Nube_Gris
La auténtica necesidad es no poner en los puestos de control y decisión a líderes beligerantes que busquen y se enriquezcan con las guerras, cojones, que llevamos no sé cuantos años en este planeta, hemos hecho cosas increíbles pero a pesar de eso hay un mecanismo en nuestro cerebro que nos dispone a matar y a morir si recibimos la orden adecuada. Igual que si fuésemos un pastor alemán.
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menéame