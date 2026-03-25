El debate | La necesidad de un ejército europeo

La idea de construir un ejército europeo lleva décadas sobrevolando la UE. Los crecientes conflictos geopolíticos de los últimos cuatro años y el abierto distanciamiento de Trump hacia Europa la han vuelto a poner sobre la mesa, pese a los obstáculos y a quienes la consideran falta de realismo. Para J. A. Núñez Villaverde hay que dar un salto político en esa dirección. M. A. Ballesteros Martín defiende acelerar la autonomía estratégica pese a las reticencias de los Estados a perder soberanía. (Visible en modo Lectura).