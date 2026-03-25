El debate | La necesidad de un ejército europeo

La idea de construir un ejército europeo lleva décadas sobrevolando la UE. Los crecientes conflictos geopolíticos de los últimos cuatro años y el abierto distanciamiento de Trump hacia Europa la han vuelto a poner sobre la mesa, pese a los obstáculos y a quienes la consideran falta de realismo. Para J. A. Núñez Villaverde hay que dar un salto político en esa dirección. M. A. Ballesteros Martín defiende acelerar la autonomía estratégica pese a las reticencias de los Estados a perder soberanía. (Visible en modo Lectura).
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Lo que no necesita Europa es ir a "proyectar si fuerza" a Madagascar.
Es que vamos, lo que nos faltaba es dar a la comisión europea, ese ente tan democrático, el control de un ejército cuando europa no tiene ni tan solo la cohesión fiscal más básica.
Europa hace aguas por todos lados y la culpa es de los políticos europeos por venderse a intereses extranjeros.
O se cambia eso o no durará mucho.
Es que solo hay que ver lo que es Alemania hoy día, con un ex-BlackRock de presidente defendiendo a capa y espada a Israel y poniendo el culo siempre que pueden a EEUU.
Entre los que queramos. Los que digan no, que se queden fuera.